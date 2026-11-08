Ripresa in un video la strage di Cracovia

AGI - In un video ripreso da una telecamera di videosorveglianza le immagini terribili della strage avvenuta ieri in una piazza di Cracovia. Un'auto scura si ferma e a un certo punto una mano si sporge dal finestrino sparando sulla folla colpendo diverse persone. Alla fine si conteranno 6 morti e 16 feriti, tra cui anche agenti di polizia intervenuti successivamente per fermare l'attentatore.
L'uomo, un 24enne polacco, è stato arrestato dopo essere rimasto gravemente ferito nello scontro a fuoco. Nella sua casa sono stati trovati i corpi dei genitori e della sorella. La procura nazionale polacca ha aperto un'indagine per terrorismo. Si sta indagando su "l'uccisione di sei persone... mediante l'uso di un'arma da fuoco, e sul tentato omicidio di molte altre, tra cui agenti di polizia. Un atto che configura un reato di natura terroristica", ha fatto sapere in una nota.
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Sono sedici le persone rimaste ferite nell'attacco a Cracovia condotto da un 24enne affascinato da ideologie di estrema destra. A quanto ha riferito Gazeta Wyborcza, tra questi ci sono cinque stranieri. Tra i feriti, ci sono anche due agenti di polizia che versano in gravi condizioni dopo una notte critica: uno è stato sottoposto a intervento chirurgico, mentre l'altro rimane in coma.