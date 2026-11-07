Ucraina: Zelensky, mi aspetto più sostegno da nuovo Congresso Usa

AGI - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha affermato di aspettarsi "più sostegno" dal nuovo Congresso degli Stati Uniti, dopo le elezioni di medio termine che hanno visto i Repubblicani incassare una pesante sconfitta.
"Ho sentito da persone nuove che entreranno nel Congresso, e anche dal Partito Democratico, che stanno dalla nostra parte", ha dichiarato Zelensky alla Cnn, "non cercano di bilanciarsi tra noi e la Russia, non hanno paura di dire che la Russia è l'aggressore, non vogliono cedere la nostra terra a Putin". "Credo, sulla base di ciò, che ci aspettiamo ancora più sostegno, ovviamente", ha concluso il presidente ucraino.
Ucraina: missili balistici su Kiev
Una serie di missili balistici russi ha colpito in serata Kiev, appena due ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un altro attacco su larga scala contro le infrastrutture del paese. Lo riferisce The Kyiv Independent. Il governatore dell'oblast di Kiev, Tymur Tkachenko, ha riferito che un attacco con un drone russo nel distretto di Boryspil ha provocato un incendio in un edificio residenziale, ferendo una persona. Il bilancio complessivo è di cinque feriti, tra cui un quattordicenne.
Russia: droni ucraini attaccano Saratov, raffineria in fiamme
La raffineria di Saratov, una delle più vecchie ancora in funzione in Russia, è in fiamme dopo un attacco di droni ucraini in più ondate. Lo riferisce il canale bielorusso indipendente Nexta, secondo il quale una vasta coltre di fumo nero sta avvolgendo la città nel Sud Ovest russo. L'agenzia statale russa Tass si è limitata a riferire che sono state attaccate "infrastrutture civili" a Saratov e ha segnalato la presenza di "vittime", non si sa ancora se morti o feriti.
In seguito a un altro attacco ucraino, un vasto rogo ha poi divorato 8 mila metri quadri di un magazzino che custodiva oli e polimeri a Rostov-sul-Don, conferma il ministero russo delle Situazioni di Emergenza. Un impianto industriale è stato inoltre danneggiato a Oryol. Si tratterebbe, secondo alcuni media, di uno stabilimento Proton che produce componenti elettronici. Esplosioni e attività di contraerea sono state segnalate anche a Belgorod.