E' arrivato al Rockfeller Center l'albero di Natale di New York 

AGI - E' arrivato al Rockfeller Center il gigantesco abete, ormai protagonista indiscusso del Natale di New York, la cui accensione dà ufficialmente il via alle celebrazioni per le festività natalizie.
L'albero, un abete rosso norvegese, alto 23 metri e con un diametro di circa 15 metri, è stato tagliato in un giardino privato a West Edmeston, nello Stato di New York, e ha raggiunto Manhattan sabato dopo un viaggio di circa 322 chilometri.
La pianta, che ha circa 75 anni, è stata sollevata da una gru e caricata su un camion con pianale, che la trasporterà fino a Rockefeller Plaza. Qui sarà collocata accanto alla celebre pista di pattinaggio sul ghiaccio, uno dei luoghi simbolo del Natale newyorkese.
Oltre 50mila luci e una stella Swarovski
Una volta arrivato a destinazione, l'albero sarà decorato con oltre 50mila luci Led multicolori e sormontato da una stella Swarovski del peso di circa 408 chilogrammi.
Quando avviene l'accensione
L'accensione ufficiale è in programma il 2 dicembre, nel corso di una cerimonia trasmessa in televisione.
La tradizione dell'albero di Natale del Rockfeller Center
La tradizione dell'albero di Natale al Rockefeller Center risale al 1931, quando gli operai impegnati nella costruzione del complesso allestirono un piccolo abete decorato con festoni fatti a mano. La prima cerimonia ufficiale di accensione si svolse invece nel 1933.
L'albero resterà esposto fino al 9 gennaio. Al termine delle festività, il legno sarà recuperato e trasformato in materiale da costruzione, che verrà donato a Habitat for Humanity, organizzazione non profit impegnata nella realizzazione di abitazioni per le persone in difficoltà.