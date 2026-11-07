Il debutto dei panda giganti cinesi allo zoo di Atlanta

AGI - Debutto in società per Ping Ping e Fu Shuang: i due panda giganti cinesi hanno incantato i visitatori dello Zoo di Atlanta nella loro prima uscita pubblica.
La coppia è arrivata da Chengdu a settembre a bordo di un volo FedEx soprannominato 'Panda Express' e rimarrà nel sud degli Stati Uniti per i prossimi 10 anni.
After more than a month in quarantine, Chinese giant pandas Ping Ping and Fu Shuang made their public debut on Friday at Zoo Atlanta in Atlanta, capital of the U.S. state of Georgia. #GiantPanda #panda #ZooAtlanta https://t.co/g1igwUt2Hd— China Xinhua News (@XHNews) November 6, 2026
Raymond King, ad dello zoo di Atlanta, ha lodato "lo straordinario spirito di collaborazione" che "contribuisce a costruire un futuro per una specie davvero amata in ogni angolo del pianeta".
In vista del loro arrivo, lo zoo ha rinnovato le strutture dedicate ai panda e ha formato un team di addetti alla loro cura. È stata inoltre garantita una fornitura stabile e a lungo termine di bambù, coltivato localmente ad Atlanta, città il cui clima è molto simile a quello di Chengdu.
Sono tanti i panda giganti trasferiti negli anni in zoo di tutto il mondo nell'ambito della 'diplomazia dei panda' portata avanti da Pechino con l'obiettivo di rafforzare i legami con l'estero. La prima coppia arrivò a Washington nel 1972 in seguito allo storico viaggio del presidente Usa Richard Nixon in Cina.
All'inizio di quest'anno, Pechino ha richiamato due panda dal Giappone, a seguito di una disputa diplomatica scaturita dopo che il premier nipponico aveva lasciato intendere un possibile intervento militare di Tokyo in caso di attacco a Taiwan.