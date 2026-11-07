Il debutto dei panda giganti cinesi allo zoo di Atlanta
Il debutto dei panda giganti cinesi allo zoo di Atlanta (VIDEO)
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Il debutto dei panda giganti cinesi allo zoo di Atlanta (VIDEO)

Ping Ping e Fu Shuang hanno incantato i visitatori nella loro prima uscita pubblica
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Li Rui / XINHUA / Xinhua via AFP - Fu Shuang nel suo nuovo habitat allo zoo di Atlanta
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AGI - Debutto in società per Ping Ping e Fu Shuang: i due panda giganti cinesi hanno incantato i visitatori dello Zoo di Atlanta nella loro prima uscita pubblica.

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La coppia è arrivata da Chengdu a settembre a bordo di un volo FedEx soprannominato 'Panda Express' e rimarrà nel sud degli Stati Uniti per i prossimi 10 anni.

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Raymond King, ad dello zoo di Atlanta, ha lodato "lo straordinario spirito di collaborazione" che "contribuisce a costruire un futuro per una specie davvero amata in ogni angolo del pianeta".

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Li Rui / XINHUA / Xinhua via AFP - Fu Shuang si concede ai fotografi

In vista del loro arrivo, lo zoo ha rinnovato le strutture dedicate ai panda e ha formato un team di addetti alla loro cura. È stata inoltre garantita una fornitura stabile e a lungo termine di bambù, coltivato localmente ad Atlanta, città il cui clima è molto simile a quello di Chengdu.

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Elijah Nouvelage / AFP - Ping Ping

Sono tanti i panda giganti trasferiti negli anni in zoo di tutto il mondo nell'ambito della 'diplomazia dei panda' portata avanti da Pechino con l'obiettivo di rafforzare i legami con l'estero. La prima coppia arrivò a Washington nel 1972 in seguito allo storico viaggio del presidente Usa Richard Nixon in Cina.

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Elijah Nouvelage / AFP - Ping Ping dopo l'arrivo ad Atlanta

All'inizio di quest'anno, Pechino ha richiamato due panda dal Giappone, a seguito di una disputa diplomatica scaturita dopo che il premier nipponico aveva lasciato intendere un possibile intervento militare di Tokyo in caso di attacco a Taiwan.

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