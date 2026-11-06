Il Papa parte l'America Latina, 14 tappe in 12 giorni

AGI - Papa Leone è partito per l'Uruguay, prima tappa della sua visita in America Latina, che lo porterà anche in Argentina e Perù. L’atterraggio all’Aeroporto internazionale di Montevideo-Carrasco “General Cesareo L. Berisso” è previsto per le 16.30 (20.30 ora di Roma).
Il sesto viaggio apostolico del Pontefice si svolge dopo poco più di 20 giorni dall'intervento chirurgico al polmone, nel quale gli è stato asportato un tumore. Il programma del lungo viaggio (fino al 17 novembre) non è stato modificato. Quattordici saranno le tappe. In Uruguay Leone arriverà nel pomeriggio di oggi e resterà fino a domenica 8 novembre (Montevideo, Paysandú e Florida). Poi il trasferimento in Argentina, dove resterà fino a mercoledì 11 novembre (Buenos Aires, Claypole, Cordoba e Lujan). Ultima tappa, il Perù, Paese nel quale Prevost ha vissuto per 20 anni da missionario. Leone andrà quindi a Lima, Chiclayo (la sua vecchia diocesi), Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco, Pucallpa e Callao.
Il Papa: "In America Latina con desideri di pace"
"Nel momento in cui mi accingo a compiere il Viaggio Apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, affido i desideri di pace e fraternità di quelle popolazioni all’intercessione della Vergine Maria e dei Santi che hanno annunciato loro il Vangelo della carità. Con tali auspici, mi è gradito rivolgere a Lei, Signor Presidente, il mio cordiale saluto, che accompagno con fervide preghiere per il bene e la prosperità dell’intera nazione italiana". Così Papa Leone nel telegramma al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel momento di lasciare il territorio italiano.