Il Papa parte l'America Latina, 14 tappe in 12 giorni
Il Papa parte per la (lunga) missione in America Latina, 14 tappe in 12 giorni 
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Il Papa parte per la (lunga) missione in America Latina, 14 tappe in 12 giorni

Il sesto viaggio apostolico di Leone si svolge dopo poco più di 20 giorni dall'intervento chirurgico al polmone. Il Pontefice è atteso in Uruguay poi in Argentina e in Perù
Papa Leone in partenza dall'aeroporto di Fiumicino per la missione in America Latina
Filippo MONTEFORTE / AFP - Papa Leone in partenza dall'aeroporto di Fiumicino per la missione in America Latina
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AGI - Papa Leone è partito per l'Uruguay, prima tappa della sua visita in America Latina, che lo porterà anche in Argentina e Perù. L’atterraggio all’Aeroporto internazionale di Montevideo-Carrasco “General Cesareo L. Berisso” è previsto per le 16.30 (20.30 ora di Roma).

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Il sesto viaggio apostolico del Pontefice si svolge dopo poco più di 20 giorni dall'intervento chirurgico al polmone, nel quale gli è stato asportato un tumore. Il programma del lungo viaggio (fino al 17 novembre) non è stato modificato. Quattordici saranno le tappe. In Uruguay Leone arriverà nel pomeriggio di oggi e resterà fino a domenica 8 novembre (Montevideo, Paysandú e Florida). Poi il trasferimento in Argentina, dove resterà fino a mercoledì 11 novembre (Buenos Aires, Claypole, Cordoba e Lujan). Ultima tappa, il Perù, Paese nel quale Prevost ha vissuto per 20 anni da missionario. Leone andrà quindi a Lima, Chiclayo (la sua vecchia diocesi), Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco, Pucallpa e Callao.

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Il Papa: "In America Latina con desideri di pace"

"Nel momento in cui mi accingo a compiere il Viaggio Apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, affido i desideri di pace e fraternità di quelle popolazioni all’intercessione della Vergine Maria e dei Santi che hanno annunciato loro il Vangelo della carità. Con tali auspici, mi è gradito rivolgere a Lei, Signor Presidente, il mio cordiale saluto, che accompagno con fervide preghiere per il bene e la prosperità dell’intera nazione italiana". Così Papa Leone nel telegramma al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel momento di lasciare il territorio italiano.

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