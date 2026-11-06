Arrestato per pedopornografia il padre di Meghan Markle
Il padre di Meghan Markle arrestato per pedopornografia 
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Il padre di Meghan Markle arrestato per pedopornografia

L'arresto giunge in seguito al ritrovamento di materiale illecito in proprietà riconducibili all'uomo
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Jonathan Brady / POOL / AFP - Meghan Markle, Duchessa di Sussex
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AGI - Il padre di Meghan Markle, duchessa del Sussex, Thomas Markle Sr., è stato arrestato dall'FBI in Florida con l'accusa di possesso di materiale pedopornografico. Lo ha riferito il Daily Mail, citando una fonte vicina al caso. L'arresto giunge in seguito al ritrovamento di materiale illecito in proprietà riconducibili all'uomo, 82 anni, in Messico e nelle Filippine.

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Dopo aver vissuto per anni all'estero, Markle, costretto su una sedia a rotelle in seguito all'amputazione di una gamba avvenuta l'anno scorso nelle Filippine, si è trasferito in Florida la scorsa primavera. Poco prima dell'arresto, l'uomo si era stabilito in una struttura residenziale per anziani specializzata nell'assistenza a persone affette da demenza, con una retta stimata di 3.900 dollari al mese.

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Indagine internazionale per il padre della duchessa

Un'indagine penale internazionale a carico del padre di Markle è in corso da quando, nei due luoghi in cui l'uomo ha trascorso gran parte del suo pensionamento, è stato rinvenuto, secondo le accuse, materiale pedopornografico. La duchessa del Sussex da anni ha interrotto ogni rapporto con il padre.

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