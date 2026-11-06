Harry e Meghan traslocano nella tenuta dell’amico nelle Cotswolds

AGI - Harry e Meghan hanno lasciato la casa principale della tenuta nelle Cotswolds in cui vivono dal rientro nel Regno Unito e si sono spostati in un'altra abitazione, sempre all'interno della stessa proprietà. A raccontarlo è stato Richard Eden, che segue la famiglia reale per il Daily Mail. “Stavano nella casa principale. Ora si sono trasferiti in un'altra proprietà della tenuta”, ha spiegato al quotidiano una persona vicina all'imprenditore che ospita i duchi di Sussex dal 26 agosto. Il cambio è avvenuto con discrezione nel fine settimana che ha preceduto la partenza della famiglia per una vacanza all'estero, in coincidenza con la pausa scolastica di fine ottobre di Archie, 7 anni, e Lilibet, 5. La destinazione del viaggio non è stata resa nota.
Il particolare che pesa di più, però, riguarda il futuro. Secondo la ricostruzione del Daily Mail, la coppia, che per una casa di campagna avrebbe messo a budget fino a 10 milioni di sterline, sembra aver sospeso la ricerca di una residenza tutta sua. Il padrone di casa, assicura la fonte, è felice di continuare a ospitarli a lungo: per ora i Sussex restano ospiti. Per settimane la domanda su dove abitassero Harry e Meghan è rimbalzata tra tabloid e social. Il silenzio ha una ragione precisa. Da quando ha perso la scorta garantita ai reali in servizio, Harry ha fatto della sicurezza della famiglia una battaglia portata fino in tribunale, e nessun indirizzo viene mai confermato. Solo con il passare dei giorni la stampa britannica ha ricostruito che i quattro erano ospiti di un amico facoltoso, in una tenuta nella campagna delle Cotswolds.
Harry e Meghan, il ritorno nelle Cotswolds
Per la coppia è un ritorno in terreno conosciuto. Nel 2018, l'anno delle nozze, Harry e Meghan avevano preso in affitto per due anni una casa colonica nella tenuta di Great Tew, nell'Oxfordshire. Un casale con quattro camere da letto, un fienile trasformato in abitazione, un cottage indipendente con altre due stanze, ampi terreni e un patio riscaldato. Secondo i media britannici la lasciarono prima della scadenza, dopo la pubblicazione di foto della proprietà scattate dall'alto. Da allora la zona si è confermata il rifugio di campagna di molte celebrità, da Jeremy Clarkson a David e Victoria Beckham fino a Kate Moss. Nell'autunno del 2024 sono arrivate anche Ellen DeGeneres e la moglie Portia de Rossi, che hanno venduto la casa di Montecito e lasciato gli Stati Uniti. Il 21 settembre Meghan è stata fotografata con loro al Three Horseshoes, un pub di campagna nei dintorni di Burford, era la prima volta che la duchessa veniva immortalata in Inghilterra dopo il rientro.
Le residenze dei Sussex nel Regno Unito
La storia abitativa dei Sussex in Gran Bretagna è stata movimentata fin dall'inizio. Il primo indirizzo di coppia fu Nottingham Cottage, una casetta nel complesso di Kensington Palace dove Harry abitava già e dove Meghan si stabilì al momento del fidanzamento, nel 2017. Nella docuserie Netflix “Harry & Meghan” la duchessa ci ha riso sopra: “Dice palace nel nome. Ma era così piccolo”, Harry ha aggiunto che i soffitti erano bassissimi e che la casa era persino un po' storta.
Da Frogmore Cottage all'addio
Nella primavera del 2019, poco prima della nascita di Archie, la coppia si trasferì a Frogmore Cottage, a Windsor, messo a disposizione dalla regina Elisabetta II. Per trasformare in una sola casa familiare le unità abitative preesistenti servirono lavori per circa 2,4 milioni di sterline, travi e solai sostituiti, impianto elettrico rifatto, nuove condutture per gas e acqua e perfino un sistema di insonorizzazione. La spesa, anticipata con i fondi pubblici del Sovereign Grant, fu rimborsata da Harry nel 2020, dopo il passo indietro dai doveri reali. Frogmore rimase la base inglese dei duchi anche dopo il trasferimento in California. Nel 2023, pochi mesi dopo l'uscita di “Spare”, l'autobiografia del principe, arrivò però la richiesta di liberarla, partita secondo la stampa britannica da re Carlo. Da quel momento i Sussex non hanno più avuto una casa propria nel Regno Unito.
Il mistero dell'ospite
Il nome del padrone di casa non è mai stato rivelato. Eden si limita a riferire che l'imprenditore ha stretto amicizia con Harry grazie all'impegno comune per le associazioni che sostengono militari e veterani. Nelle ultime settimane alcuni media hanno indicato Ian Wace, cofondatore del fondo d'investimento Marshall Wace, amico della coppia dal 2018 e, secondo il giornalista Tom Sykes, vicino anche a re Carlo. L'ipotesi non ha mai trovato conferma. Lo stesso Sykes, che l'ha rilanciata, fa notare che la tenuta di Wace, Rowler Manor, si trova nel Northamptonshire e non nelle Cotswolds, dove invece il Daily Mail colloca i Sussex.
L'esperienza americana
Farsi ospitare da un amico facoltoso, del resto, non è una novità per i duchi. Nel 2020, lasciati i ruoli di reali senior, trovarono riparo a Beverly Hills nella villa in stile toscano di Tyler Perry, dentro Beverly Ridge Estates, un comprensorio privato e sorvegliato; il produttore mise a loro disposizione anche la sicurezza. Ci restarono fino all'estate, quando comprarono per 14,65 milioni di dollari la villa di Montecito, in California.
Montecito resta la base
Quella casa non è in vendita. Nove camere da letto, sedici bagni, sala cinema, palestra, spa, cantina, piscina e campo da tennis: Montecito resta una delle basi della famiglia, e secondo la stampa britannica il personale continua a occuparsi della proprietà e perfino delle galline. Tra i vicini c'è Oprah Winfrey.
I progetti futuri di Harry e Meghan
L'agenda della duchessa, intanto, guarda già al prossimo anno. Il 27 ottobre la rete australiana Network 10 ha annunciato la sua partecipazione al ritorno di Junior MasterChef Australia, accanto alla conduttrice Poh Ling Yeow. Le prime notizie parlavano di una co-conduzione, ma secondo diverse testate la produzione la presenta come ospite speciale incaricata di guidare i piccoli concorrenti. Le riprese sono attese a Melbourne nella prima metà del 2027 e Meghan dovrebbe trattenersi in Australia alcune settimane. Non è chiaro se Harry, Archie e Lilibet la seguiranno. Fino ad allora, la seconda casa nella tenuta dell'amico resta per i Sussex la soluzione più pratica: discreta, e senza l'impegno di un acquisto.