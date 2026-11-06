Francia, scuolabus finisce fuori strada: due morti, 16 feriti

AGI - Grave incidente in Francia. E' di due morti e di 16 feriti il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto questa mattina a Lent, nel dipartimento francese dell'Ain (nell'est del Paese), dove un autobus è uscito di strada e ha urtato un albero in un fossato. Nello schianto sono rimaste coinvolte decine di persone.
Aperta un'inchiesta per omicidio stradale
Nell'incidente hanno perso la vita un minorenne e un giovane che aveva appena compiuto 18 anni, come precisato dalla procura, mentre tre dei 16 feriti sono gravi, gli altri 13 hanno riportato ferite lievi. A bordo del bus regionale viaggiavano 43 persone, tra cui 15 minorenni diretti a scuola. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Il conducente è ricoverato in ospedale e gli inquirenti non hanno ancora potuto ascoltarlo.
La prefettura attiva i soccorsi, sul posto il ministro dei Trasporti
L'intervento di soccorritori e forze dell'ordine è coordinato dalla prefettura dell'Ain, che ha attivato un centro operativo dipartimentale apposito. Il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, ha annunciato su X che si recherà sul posto. "E' sempre una dura prova quando i nostri studenti, i nostri figli, sono vittime di un incidente del genere", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Edouard Geffray, esprimendo alle famiglie la vicinanza del governo e della comunità scolastica.