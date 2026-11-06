Amsterdam, data center nel mirino: blitz degli attivisti
Amsterdam, data center nel mirino: blitz degli attivisti in un cantiere [VIDEO]
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Amsterdam, data center nel mirino: blitz degli attivisti in un cantiere [VIDEO]

Irruzione, questa mattina, da parte di centinaia di attivisti di Extinction Rebellion in occasione della mobilitazione proclamata in tutta Europa. Recinzioni divelte e slogan a sostegno di Hamas
Irruzione degli attivisti in un data center ad Amsterdam
Koen van Weel / ANP MAG / ANP via AFP - Irruzione degli attivisti in un data center ad Amsterdam
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AGI - Data center nel mirino ad Amsterdam. "Centinaia" di attivisti di Extinction Rebellion sono entrati nel cantiere di un data center in costruzione nella capitale olandese, che aveva già attratto forti proteste la scorsa estate. Lo riferisce Tom Olthof, il cronista inviato sul posto dal quotidiano olandese Telegraaf.

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Amsterdam, data center nel mirino

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Secondo il giornalista, molti manifestanti sono mascherati con passamontagna e kefiah e intonano slogan a favore di Hamas come "Gloria ai martiri". I dimostranti hanno tagliato con tronchesi le barriere e spintonato e picchiato i cronisti per impedire loro di firmare, riporta Olthof, e la polizia li avrebbe lasciati accedere all'area. Oggi era prevista una giornata di mobilitazione in tutta Europa contro i data center, nel mirino degli ecologisti perché colpevoli, a loro dire, di "enormi consumi idrici ed energetici".

Blitz degli attivisti in un data center ad Amsterdam
AFP - Blitz degli attivisti in un data center ad Amsterdam

Slogan a favore di Hamas

Secondo il cronista, che ha diffuso diversi video dell'azione, le unità mobili della polizia avevano circondato i dimostranti per poi lasciarli andare all'improvviso. Gli attivisti, a quel punto, hanno aperto la recinzione in modo coordinato.

Gli attivisti stanno occupando il terreno del cantiere e stanno appendendo lenzuola con scritte contro Microsoft, committente del data center, riporta ancora Olthof, mentre dall'altra parte della strada è in corso una manifestazione di sostegno agli attivisti. La polizia teme atti di vandalismo sul cantiere tramite sostanze chimiche, aggiunge il giornalista del Telegraaf, e al momento non sta procedendo con lo sgombero.

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