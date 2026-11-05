Usa: Città californiana ha approvato le unioni poliamorose

AGi - La città di West Hollywood, in California (Usa) situata al confine con Los Angeles e con la benestante Beverly Hills ha approvato questa settimana un'ordinanza che consente alle persone poliamorose di registrare le proprie unioni domestiche. Si tratta di un'iniziativa pionieristica negli Stati Uniti, che mette in discussione il modello tradizionale di famiglia monogamica.
Come funziona
Il provvedimento è stato approvato all'unanimità dal consiglio comunale, composto da cinque membri. Esso permette ai 35.000 residenti della città di registrare le proprie relazioni, garantendo loro diritti come quello di ricevere visite in ospedale e offrendo tutele aggiuntive agli inquilini, tra gli altri benefici.
La normativa assicura inoltre che i pazienti possano ricevere visite dai propri partner.
Cosa si intende per unione poliamorosa
Ai fini di questo registro, un'unione poliamorosa viene definita come un gruppo di tre o più persone, a condizione che la relazione sia consensuale e che gli individui non siano legati da vincoli di sangue.
West Hollywood
Fondata nel 1984 e con un'estensione di circa cinque chilometri quadrati, la città di West Hollywood fa parte della vasta contea di Los Angeles ed è nota per la sua propensione a sfidare le norme sociali e politiche tradizionali. Grazie a una vivace comunità in cui oltre un terzo della popolazione si identifica come LGBTQ+, la città è diventata la prima negli Stati Uniti ad avere un organo di governo composto prevalentemente da amministratori dichiaratamente gay.