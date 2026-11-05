Trump solleva dubbi sul voto: 'Le nostre elezioni sono truccate'

AGI – A poche ore dalle elezioni di midterm Donald Trump è tornato a sollevare dubbi sulla correttezza del voto negli Usa. "Le nostre elezioni sono così truccate, non potete immaginare quanto", ha detto il presidente alla Casa Bianca poco dopo aver firmato la designazione dello Studio Ovale, costruito nel 1909, e della Cabinet Room della Casa Bianca a monumenti nazionali.
Il presidente ha poi parlato delle due grandi guerre in corso. Gli Stati Uniti sono "armati fino ai denti" e pronti, in caso, a portare a termine la guerra con l'Iran, ha detto Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale. "In questo momento stiamo costruendo più armi per le nostre forze armate di quante ne abbiamo mai costruite prima e siamo pronti e perfettamente equipaggiati", ha detto.
Le dichiarazioni sull'Iran
"Se dovessimo portare a termine il resto dell'operazione in Iran, siamo assolutamente pronti e armati fino ai denti", ha insistito.
L'ipotesi di un accordo con la Russia
In quanto alla guerra Russia-Ucraina, il presidente Usa ha annunciato una prossima intesa a tutto campo con la Russia. "Ci sarà un accordo. Sarà un grande accordo e riguarderà molto più dell'Ucraina", ha detto il presidente americano ai cronisti alla Casa Bianca. "Potrei addirittura dire che potrebbe coinvolgere l'intera Europa. Sarà un accordo grande, bellissimo", ha insistito, "tutti ne saranno entusiasti".