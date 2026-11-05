È in un ristorante italiano la migliore chef del mondo

AGI - Il miglior ristorante del mondo parla spagnolo, o meglio basco, ma la migliore chef è in Italia. L'Asador Etxebarri, nel piccolo borgo di Axpe, nei Paesi Baschi, ha conquistato il primo posto nella classifica 2026 dei World's 50 Best Restaurants, una delle graduatorie gastronomiche più influenti al mondo. Il premio come migliore chef donna è invece andato alla canadese Jessica Rosval, alla guida di Al Gatto Verde di Modena, il ristorante situato nella Casa Maria Luigia di Massimo Bottura e Lara Gilmore. Per l'Italia sono cinque i ristoranti presenti tra i primi cinquanta, anche se nessuno è riuscito a entrare nella top ten.
La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro Municipale di Lima, in Perù, per la prima volta in America Latina. Una scelta che conferma la crescente importanza della gastronomia latinoamericana, dopo i successi dei ristoranti peruviani Central e Maido, vincitori rispettivamente nel 2023 e nel 2025.
Il trionfo della cucina basca
Il ristorante vincitore, guidato dallo chef Bittor Arginzoniz, è conosciuto per la sua cucina basata sull'utilizzo del fuoco e delle griglie a legna, una tecnica tradizionale applicata anche agli ingredienti più delicati. Situato nella valle di Atxondo, tra Bilbao e San Sebastián, l'Asador Etxebarri era già arrivato al secondo posto nelle edizioni del 2024 e del 2025, prima di conquistare quest'anno la vetta della classifica e il riconoscimento come miglior ristorante europeo.
Ricevendo il premio, Arginzoniz ha reso omaggio a coloro che hanno contribuito a mantenere vive le tecniche tradizionali di cottura. "Le nostre madri, le nostre nonne, grandi cuoche e grandi cuochi ci hanno trasmesso, con la loro dedizione e passione, un'eredità culturale e gastronomica inestimabile", ha dichiarato.
Lo chef ha poi invitato i colleghi a non considerare premi e riconoscimenti come l'obiettivo principale del proprio lavoro. "Non bisogna lavorare con l'obiettivo di entrare in una classifica o di guadagnare una stella: bisogna lavorare pensando all'ospite", ha sottolineato, perché possa lasciare il ristorante felice.
Jessica Rosval è la migliore chef donna del mondo
La soddisfazione più importante per la gastronomia italiana arriva da Modena. Jessica Rosval, chef canadese alla guida di Al Gatto Verde, ha ricevuto il premio World's Best Female Chef 2026. Il ristorante si trova all'interno di Casa Maria Luigia, la struttura ricettiva fondata da Massimo Bottura e Lara Gilmore nella campagna modenese, ed è entrato nella classifica mondiale direttamente al ventiquattresimo posto.
Il riconoscimento conferma la crescita internazionale della chef, che ha costruito il proprio percorso professionale nell'ambiente gastronomico modenese, sviluppando una cucina nella quale la tradizione italiana incontra tecniche e influenze internazionali.
Il primo ristorante italiano nella graduatoria generale è Piazza Duomo di Alba, al ventesimo posto, seguito da Al Gatto Verde di Modena, ventiquattresimo. Al ventisettesimo posto si trova Reale di Niko Romito, a Castel di Sangro, in Abruzzo. Completano la rappresentanza italiana l'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico, trentottesimo, e Le Calandre di Rubano, in provincia di Padova, quarantatreesimo.
L'Asia domina la top ten, bene anche l'America Latina
Alle spalle dell'Asador Etxebarri si è classificato Gaggan di Bangkok, guidato dallo chef indiano Gaggan Anand, considerato uno dei pionieri della cucina sperimentale asiatica. Il ristorante thailandese ha conquistato anche il riconoscimento come migliore ristorante dell'Asia. Terzo posto per Alchemist di Copenaghen, seguito dal messicano Quintonil, premiato come migliore ristorante dell'America Latina.
La presenza asiatica è particolarmente significativa, con tredici ristoranti tra i primi cinquanta. Nella top ten figurano anche Wing e The Chairman di Hong Kong, rispettivamente al quinto e sesto posto. Bangkok è una delle città più rappresentate, con cinque locali in graduatoria.
Buona anche la prova dell'America Latina, che conta undici ristoranti premiati. Oltre al Quintonil di Città del Messico, spiccano Kjolle di Lima, settimo, e Mérito, sempre nella capitale peruviana, tredicesimo. La regione conferma così il proprio ruolo tra i principali poli della ristorazione internazionale.
Tra i riconoscimenti individuali, il premio Chef's Choice Award, assegnato sulla base delle preferenze degli chef, è andato a Junghyun Park del ristorante Atomix di New York, undicesimo nella graduatoria generale. Lo statunitense Saint Peter di Sydney, cinquantesimo, è stato invece nominato miglior ristorante dell'Oceania, mentre La Colombe di Città del Capo, trentacinquesimo, ha ottenuto il riconoscimento per l'Africa.
No.43 is Le Calandre in Rubano! @sanpellegrino https://t.co/xbdt2jvjdr— The 50 (@The50Global) November 5, 2026
Come funziona la classifica dei World's 50 Best Restaurants
La classifica dei World's 50 Best Restaurants è considerata uno dei principali riferimenti internazionali della gastronomia, insieme alla Guida Michelin, pur adottando un sistema di valutazione differente. Mentre Michelin assegna le proprie stelle attraverso ispettori professionisti, la graduatoria dei 50 Best si basa sui voti di oltre 1.100 esperti del settore, tra chef, ristoratori, giornalisti gastronomici e viaggiatori esperti, distribuiti in diverse regioni del mondo.
I votanti devono aver visitato i ristoranti selezionati negli ultimi diciotto mesi e non possono esprimere preferenze per locali nei quali abbiano interessi economici. La graduatoria è stata anche oggetto di critiche per i criteri di selezione e per il peso della visibilità internazionale dei ristoranti. I locali che hanno già conquistato il primo posto entrano nella categoria Best of the Best e non possono più competere nelle edizioni successive. Tra questi figurano anche due ristoranti italiani: l'Osteria Francescana di Massimo Bottura, vincitrice nel 2016 e nel 2018, e diversi altri celebri indirizzi internazionali come Noma, El Bulli e Central.
La classifica completa dei 50 migliori ristoranti del mondo nel 2026
- Asador Etxebarri - Atxondo, Spagna (miglior ristorante al mondo e in Europa).
- Gaggan - Bangkok, Thailandia (miglior ristorante in Asia).
- Alchemist - Copenaghen, Danimarca.
- Quintonil - Città del Messico, Messico (miglior ristorante in America Latina).
- Wing - Hong Kong.
- The Chairman - Hong Kong.
- Kjolle - Lima, Perù.
- Kadeau - Copenaghen, Danimarca.
- DiverXO - Madrid, Spagna.
- Plénitude - Parigi, Francia.
- Atomix - New York, Stati Uniti.
- Sorn - Bangkok, Thailandia.
- Mérito - Lima, Perù.
- Sühring - Bangkok, Thailandia.
- Odette - Singapore.
- Tuju - San Paolo, Brasile.
- Mingles - Seul, Corea del Sud.
- Nusara - Bangkok, Thailandia.
- Jan - Monaco di Baviera, Germania.
- Piazza Duomo - Alba, Italia.
- Meet the Bund - Shanghai, Cina.
- Boragó - Santiago del Cile, Cile.
- Vyn - Skillinge, Svezia.
- Al Gatto Verde - Modena, Italia.
- Lasai - Rio de Janeiro, Brasile.
- Masque - Mumbai, India.
- Reale - Castel di Sangro, Italia.
- Trèsind Studio - Dubai, Emirati Arabi Uniti.
- Enigma - Barcellona, Spagna.
- Steirereck - Vienna, Austria.
- Celele - Cartagena de Indias, Colombia.
- Potong - Bangkok, Thailandia.
- Elkano - Getaria, Spagna.
- Le Coquillage - Saint-Méloir-des-Ondes, Francia.
- La Colombe - Città del Capo, Sudafrica.
- Ru Yuan - Hangzhou, Cina.
- Nuema - Quito, Ecuador.
- Atelier Moessmer Norbert Niederkofler - Brunico, Italia.
- Schloss Schauenstein - Fürstenau, Svizzera.
- Jordnær - Copenaghen, Danimarca.
- Onjium - Seul, Corea del Sud.
- Bozar - Bruxelles, Belgio.
- Le Calandre - Rubano, Italia.
- Don Julio - Buenos Aires, Argentina.
- Mayta - Lima, Perù.
- El Chato - Bogotà, Colombia.
- Le Louis XV - Alain Ducasse - Monte Carlo, Monaco.
- Ikoyi - Londra, Regno Unito.
- Naar - Kasauli, India.
- Saint Peter - Sydney, Australia (miglior ristorante in Oceania).