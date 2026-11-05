L'uomo che ha realizzato la più grande palla di elastici al mondo

AGI - Undici anni di lavoro e migliaia di elastici per costruire una palla da oltre cinque tonnellate, tanto pesante da richiedere una gru per essere sollevata. È l'impresa di Claude Moore, un uomo di Detroit, negli Stati Uniti, entrato nel Guinness dei primati per aver realizzato la più grande palla di elastici al mondo.
La struttura pesa esattamente 5.251,69 chilogrammi, quanto un elefante adulto. Il primato è stato stabilito il 29 agosto nel parco di Belle Isle, a Detroit, ma la storia è stata raccontata il 3 novembre dal Guinness World Records. All'origine dell'impresa c'è un passatempo nato durante l'infanzia, quando Moore trascorreva molte ore nelle sale d'attesa degli ospedali a causa dell'emofilia, una malattia che compromette la coagulazione del sangue.
Gli elastici, una passione nata nelle sale d'attesa
Moore soffre di emofilia, una malattia che compromette la coagulazione del sangue e che fin dall'infanzia lo ha costretto a frequenti visite e trattamenti medici. Proprio durante le lunghe attese in ospedale ha cominciato a giocare con gli elastici, avvolgendoli uno sull'altro per formare delle palline. Una passione coltivata negli anni: già alle scuole medie ne aveva realizzata una grande quanto una sedia, che gli fu poi rubata da un compagno di classe, racconta il Guinnes dei Primati. Nonostante l'episodio, Moore ha continuato a dedicarsi al suo insolito passatempo anche da adulto. La svolta è arrivata nel 2015, quando alcuni colleghi di lavoro lo hanno incoraggiato a tentare di stabilire un record mondiale. L'uomo ha così deciso di costruire la più grande palla di elastici del mondo, dando inizio a un progetto che lo avrebbe impegnato per oltre un decennio.
Dal garage a un container, fino al Guinness dei primati
Inizialmente la gigantesca sfera trovò posto nel garage di casa. Con il passare del tempo, però, continuò a crescere fino a diventare troppo ingombrante. Moore fu così costretto a trasferirla in un container appositamente destinato al progetto, dove continuò ad aggiungere elastici con l'aiuto di familiari e amici. All'inizio molti di loro pensavano che fosse un'idea folle, ma finirono per partecipare alla costruzione. Dopo oltre un decennio, la palla aveva raggiunto dimensioni paragonabili a quelle di un'automobile e occupava quasi tutto lo spazio disponibile nel container.
Per la pesatura ufficiale, organizzata nel parco di Belle Isle, è stato necessario l'intervento di decine di volontari. La sfera è stata fatta uscire dal container e agganciata a una gru, sotto la supervisione di Chloe McCarthy, giudice del Guinness World Records. Il risultato ha superato ampiamente il precedente primato, stabilito nel 2008 da Joel Waul, in Florida, con una palla di elastici del peso di 4.097 chilogrammi. Moore lo ha battuto di oltre una tonnellata.
"Ho battuto il record perché avevo detto che l'avrei fatto", ha raccontato Moore al Guinness World Records, spiegando di considerare fondamentale mantenere la parola data. "L'unica scusa per il fallimento è la mancanza di impegno", ha aggiunto. Durante la cerimonia, l'americano ha parlato anche della sua esperienza con l'emofilia, raccontata nel libro autobiografico My Life with Hemophilia, pubblicato nel 2021. Per Moore, tuttavia, il primato non rappresenta un punto d'arrivo. Il suo prossimo obiettivo dichiarato è ancora più ambizioso: contribuire alla lotta contro la fame nel mondo. Intanto, dopo undici anni di lavoro, migliaia di elastici avvolti uno sull'altro e l'aiuto di decine di persone, può già vantare un risultato difficile da eguagliare: aver trasformato un semplice passatempo infantile in una struttura da oltre cinque tonnellate, entrata ufficialmente nel Guinness dei primati.