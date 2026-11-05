Australia: rifiuta l'ananas sulla pizza, licenziato uno chef italiano

AGI - Uno chef italiano è stato licenziato da un ristorante di Brisbane, in Australia, perché si è rifiutato di mettere l'ananas sulla pizza, considerandolo un "insulto alla sua cultura". Davide Tamburella rimosso dal suo incarico dal ristorante 'La Costa' - ora chiuso - a maggio, due settimane dopo un incontro con la direzione, che aveva sollevato una serie di rimostranze riguardo al comportamento dello chef. Tra queste, il rifiuto di Tamburella di preparare una pizza con prosciutto e ananas per gli ospiti di un evento, stando a quanto riporta la 'Bbc'. In quell'occasione, lo chef aveva dichiarato che le direttive della direzione "non devono essere seguite quando risultano offensive per la sua cultura".
La vicenda è emersa dopo che lo chef si è rivolto alla Fair Work Commission australiana, sostenendo di aver subito un licenziamento ingiusto. Nella sentenza, pubblicata martedì, la commissione ha rilevato che il rifiuto di Tamburella di aggiungere ananas alle pizze nasceva dal fatto che "egli ritiene, in quanto italiano, che mettere l'ananas sulla pizza sia un insulto alla propria cultura".
Ananas sulla pizza "insulto alla mia cultura"
È stato inoltre osservato che, negli ultimi quattro anni, si è trattato della terza volta in cui Tamburella si è opposto all'uso di questo frutto sulle pizze. In precedenza, aveva persino chiesto al suo datore di lavoro di "verificare quanto sia importante, per gli italiani, non mettere l'ananas sulla pizza". Lo Stato australiano del Queensland, dove si trovava il ristorante, è considerato il cuore della produzione di ananas in Australia: qui viene coltivata la totalità degli ananas destinati al mercato nazionale.
'The Big Pineapple'
Sulla Sunshine Coast, i visitatori si fermano spesso a scattare foto accanto a 'The Big Pineapple', una riproduzione in vetroresina del frutto, alta 16 metri e classificata come bene di interesse storico, diventata ormai un punto di riferimento locale. Altre critiche hanno riguardato l'uso di un linguaggio volgare da parte di Tamburella, il suo stile comunicativo e una crescente frustrazione manifestata sul luogo di lavoro. La sentenza riporta anche un episodio avvenuto ad aprile, durante il quale Tamburella si è fratturato alcune ossa della mano destra dopo aver colpito un corrimano in metallo.
Tamburella sperava che il ristorante sponsorizzasse il suo visto, un iter che avrebbe consentito a lui, in quanto lavoratore qualificato, di ottenere la residenza permanente. Tuttavia, come emerso durante l'udienza, in seguito al licenziamento il ristorante ha interrotto tale procedura. Secondo la sentenza, il ricorso per licenziamento ingiusto è stato respinto poiché presentato oltre i termini consentiti. L'amministratore delegato del ristorante, Elliot Ingram, ha dichiarato al Daily Mail che "dietro questa storia c'è molto più di un semplice condimento per la pizza".
La Bbc ha contattato Tamburella per un commento. Sul suo profilo LinkedIn, lo chef si descrive come una persona che, nel corso della propria carriera, si è concentrata sull'"offrire cibo di qualità eccezionale" e sul "migliorare le prestazioni aziendali". Tre mesi fa ha pubblicato una "lettera agli chef" incentrata sul tema del "rispetto per gli ingredienti". Il profilo LinkedIn indica che attualmente lavora presso un altro ristorante di Brisbane. Una verifica effettuata dalla Bbc ha confermato che l'ananas non è presente nel menu di tale locale.