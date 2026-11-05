Paraguay: scandalo banca Ueno, si dimette presidente Pena

AGI - Nel pieno dello scandalo della banca Ueno, il presidente del Paraguay, Santiago Pena, ha annunciato le sue dimissioni.
La decisione è stata comunicata poco prima che Pena fosse sottoposto a un processo di impeachment al Congresso.
Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
Il crac della banca Ueno
L’istituto privato Ueno è andato in bancarotta e i conti dei sui 2,9 milioni di clienti sono stati bloccati. Durante l’amministrazione di Pena la banca ha ricevuto milioni di dollari in risorse da enti pubblici, incluso l’Istituto di Sicurezza Sociale che gestisce le pensioni della maggior parte dei lavoratori del paese.
Il videomessaggio di Peña
“Sono convinto che nessun incarico può venire prima del benessere del Paraguay”, ha detto Pena in un videomessaggio postato sul suo account X. “Voglio scusarmi con il popolo se in qualche momento ho sbagliato”, ha aggiunto, “non ho mai voluto tradire la fiducia che ha riposto in me”.