Musk cancella alcuni post pro-repubblicani dopo il voto Usa
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Musk cancella alcuni post pro-repubblicani dopo il voto Usa

Dopo la conquista dem di Camera e Senato, il multimiliardario ha cominciato a rimuovere alcuni messaggi con cui aveva invitato gli americani a votare per candidati conservatori
Musk cancella alcuni post pro-repubblicani dopo il voto Usa
Alain JOCARD / AFP - Elon Musk
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AGI - Elon Musk sembra aver iniziato a cancellare da X alcuni messaggi con cui invitava gli americani a votare repubblicano, dopo la conquista democratica di Camera e Senato e nonostante almeno 458 milioni di dollari investiti dal miliardario a sostegno dello schieramento conservatore. Lo riferisce Forbes.

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Rimosso il messaggio fissato in cima al profilo

Tra i post rimossi figura un messaggio del 29 ottobre, fissato in cima al profilo, che sollecitava il voto per i candidati repubblicani al Senato. Musk lo avrebbe tolto nelle prime ore di mercoledì, mentre il democratico James Talarico rivendicava dal palco la vittoria in Texas contro Ken Paxton, sostenuto dal proprietario di X.

I 458 milioni di dollari investiti nella campagna repubblicana

Secondo Forbes, sulla base dei documenti della Commissione elettorale federale e di altre ricostruzioni, Musk ha destinato almeno 458 milioni di dollari a candidati e organizzazioni vicini ai repubblicani durante il ciclo delle midterm, diventando il maggiore donatore individuale della storia politica moderna statunitense.

Circa 216 milioni di dollari sono confluiti nel suo America PAC, che ha finanziato mobilitazione degli elettori, attività sul territorio e pubblicità digitale mirata.

Le principali destinazioni dei finanziamenti

Il miliardario aveva intensificato le spese nella seconda parte del ciclo elettorale per difendere le maggioranze repubblicane al Congresso.

Tra i principali destinatari figurano la corsa al Senato in Texas, il Senate Leadership Fund, principale super PAC repubblicano per il Senato, e le sfide per la Camera in collegi contesi di New York, New Jersey e Iowa.

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