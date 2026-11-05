Dalle urne americane escono sconfitti anche i data center

AGI - Ci sono stati tre grandi sconfitti alle elezioni di metà mandato di martedì negli Stati Uniti: Donald Trump, Elon Musk e i data center. Le strutture che ospitano i semiconduttori necessari ad alimentare l'intelligenza artificiale e numerosi altri servizi online sono state al centro di consultazioni elettorali in almeno 40 giurisdizioni di dieci Stati. Gli elettori hanno espresso una netta opposizione alla costruzione di questi giganteschi edifici, diventati uno dei simboli dell'espansione dell'industria tecnologica e dell'intelligenza artificiale. Nel solo Ohio, almeno 14 amministrazioni comunali hanno approvato divieti o restrizioni alla realizzazione di data center. Tra queste figura Sunbury, dove Amazon ha proposto un progetto da due miliardi di dollari. Nel Maine, otto comuni hanno approvato moratorie temporanee sulla costruzione di nuove strutture.
A Emporia, in Kansas, dove è stato recentemente proposto un data center su una superficie di circa 405 ettari, con una capacità potenziale dell'ordine di un gigawatt, gli elettori hanno approvato un divieto riguardante le infrastrutture ad alto impatto. Gli elettori hanno approvato la grande maggioranza delle misure restrittive sottoposte al voto, con un'eccezione significativa a Harwood, nel North Dakota. La cittadina, che conta meno di mille abitanti, ha respinto una proposta che avrebbe introdotto ulteriori restrizioni allo sviluppo di queste infrastrutture.
Dal Texas alla Georgia, vincono i candidati contrari ai data center
Anche dove i data center non erano esplicitamente oggetto del voto, sono stati eletti esponenti politici che si erano opposti alla loro costruzione. In Texas, la democratica Gina Hinojosa, protagonista di una storica vittoria nella corsa alla carica di governatore contro il repubblicano Greg Abbott, ha promesso di introdurre una moratoria sulle autorizzazioni per queste strutture.
Hinojosa si è inoltre impegnata a imporre restrizioni più severe e a garantire un maggiore coinvolgimento delle comunità locali nelle decisioni sulla realizzazione dei data center. Verso la fine del suo mandato, anche Abbott aveva cercato di intercettare il crescente sentimento contrario a queste infrastrutture, chiedendo di porre fine ai sussidi sull'elettricità loro destinati. Una posizione che segnava un'inversione rispetto al precedente sostegno del governatore repubblicano al loro insediamento nello Stato. Anche Keisha Lance Bottoms, eletta governatrice della Georgia, e Amy Acton, neoeletta governatrice dell'Ohio, hanno promesso di introdurre moratorie sulla costruzione di grandi data center.
Un'opposizione trasversale a democratici e repubblicani
Il sentimento contrario ai data center è cresciuto negli ultimi mesi ed è diventato una questione trasversale ai due principali partiti americani. A maggio, il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha firmato una legge che introduce una regolamentazione rigorosa per le strutture di grandi dimensioni.
Il voto ha consolidato un'opposizione alimentata soprattutto dalle preoccupazioni per l'elevato consumo di energia elettrica e acqua, l'impatto ambientale e le conseguenze sulle comunità locali. Nell'immaginario di una parte dell'opinione pubblica, i data center sono diventati anche il simbolo della concentrazione della ricchezza e delle risorse nelle mani delle grandi aziende tecnologiche. "I data center nello spazio cominciano a sembrare una soluzione piuttosto allettante", ha scritto su X Elon Musk, che ha investito oltre 400 milioni di dollari per sostenere candidati conservatori.
Il rischio di un rallentamento per l'industria dell'intelligenza artificiale
Secondo l'analista Dan Ives, i risultati delle elezioni di metà mandato rappresentano un segnale del possibile rallentamento nella costruzione di nuove infrastrutture. "Non c'è modo di indorare la pillola: la conquista del controllo del Congresso da parte dei democratici, soprattutto del Senato, creerà ostacoli significativi per la legislazione sull'intelligenza artificiale e sulla tecnologia a Washington nei prossimi due anni", ha dichiarato al Guardian.
Ives ha espresso particolare preoccupazione per la vittoria di Hinojosa in Texas, definendola una politica notoriamente contraria ai data center. "La principale preoccupazione per gli investitori tecnologici e per chi punta sull'intelligenza artificiale riguardava il Texas, dal quale proverrà tra il 25 e il 30 per cento della nuova capacità dei data center, espressa in gigawatt", ha spiegato. La vittoria dei candidati favorevoli a una regolamentazione più severa e l'approvazione delle restrizioni locali potrebbero quindi rallentare l'espansione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, aumentando l'incertezza su alcuni dei principali investimenti programmati dall'industria tecnologica americana.