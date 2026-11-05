Incendio a Brooklyn, 6 morti e 7 feriti in una casa a Sunset Park

AGI - Sei persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un incendio divampato nelle prime ore di oggi in una casa di due piani nel quartiere di Sunset Park, a Brooklyn. Lo hanno riferito i vigili del fuoco di New York.
Le vittime sono tutte adulte: quattro sono state dichiarate morte sul posto, mentre altre due sono decedute dopo il ricovero al Nyu Langone Hospital di Brooklyn.
L'intervento dei soccorsi
L'allarme è scattato intorno alle 2 per un vasto incendio in un'abitazione sulla 58esima strada. I primi soccorritori sono arrivati in tre minuti e diciotto secondi, trovando già il seminterrato e i due piani avvolti dalle fiamme. Sono intervenuti complessivamente oltre 230 operatori dell'emergenza e sono servite quasi tre ore per riportare il rogo sotto controllo. Tra i feriti figurano tre vigili del fuoco, non in pericolo di vita.
Six people died and seven others were injured—including three firefighters—after a fast-moving, three-alarm fire tore through a two-story row frame building in the Sunset Park neighborhood of Brooklyn, New York. https://t.co/lSm58ooaqw— BREAKING NEWS (@TheNewsTrending) November 5, 2026
Le cause ancora sotto indagine
Le cause sono ancora sotto indagine. La presenza di una batteria agli ioni di litio ha richiesto l'intervento di una squadra specializzata in materiali pericolosi, ma non è stato stabilito se abbia provocato l'incendio.
Il cordoglio del sindaco Mamdani
"È stato un incendio devastante", ha dichiarato il sindaco Zohran Mamdani davanti all'edificio annerito dalle fiamme. "Ci vorrà molto tempo perché questo quartiere possa piangere i vicini che ha perso questa mattina e riprendersi da questo immenso dolore".
L'allarme sui roghi legati alle biciclette elettriche
In un'intervista a Ms Now, Mamdani ha richiamato l'importanza della sicurezza antincendio, affermando che i roghi legati alle biciclette elettriche hanno superato quota 400 quest'anno in città.
Il 28 ottobre quattro componenti di una famiglia, tra cui un bambino di undici anni, erano morti nel Bronx dopo che la batteria di una bici elettrica aveva preso fuoco, avvolgendo un appartamento nelle fiamme.