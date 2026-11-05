Sciopero in Francia, 600mila in piazza. Incendiato in liceo Tolosa

AGI – La notizia è che non ci sono stati praticamente stati incidenti nella giornata, l’ennesima, di sciopero e mobilitazione per i salari e il potere d'acquisto convocata dai sindacati in Francia. Quasi 600.000 persone hanno manifestato oggi nel Paese, come ha reso noto il ministero dell'Interno. La Torre Eiffel è rimasta chiusa al pubblico oggi, in una giornata segnata da uno sciopero nazionale che ha causato disagi in diversi settori, tra cui il sistema scolastico e i trasporti ferroviari in Francia. La Cgt, il più grosso sindacato francese, ha annunciato oltre 250 tra iniziative e manifestazioni.
Secondo il ministero dell'Istruzione, circa il 16% degli insegnanti risulta in sciopero e il 33% degli istituti registra "disagi" (ovvero 60 su 184). In mattinata, il sindacato Snes-Fsu aveva parlato di una percentuale di scioperanti pari al 52%. I sindacati degli studenti di licei e università hanno invece segnalato che circa il 90% dei circa 70 atenei francesi è "mobilitato" - vale a dire bloccato o chiuso - mentre 1.000 licei (su 3.700) risultano fermi in tutta la Francia.
L'episodio avvenuto a Tournefeuille
Unico episodio violento è del tutto marginale rispetto alle manifestazioni. A Tournefeuille, vicino Tolosa, una trentina di persone ha fatto irruzione nelle prime ore di oggi nel liceo Françoise, lanciando fuochi d'artificio con mortai pirotecnici e provocando un incendio che ha danneggiato un locale degli uffici scolastici. La prefettura, che riferisce la notizia, precisa che le fiamme sono state completamente spente e non ci sono vittime né feriti. Le immagini diffuse da Ici Occitanie mostrano una decina di persone mascherate e vestite di nero all'interno dell'istituto, intente a sparare fuochi d'artificio e a gettare assi e pannelli nel fuoco attraverso le pareti vetrate del locale. Le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente per disperdere il gruppo e hanno effettuato fermi, secondo la prefettura, che non ne ha precisato il numero. Un dispositivo di sicurezza era stato predisposto presso il liceo già prima dei fatti.
Intervento dei vigili del fuoco
L'intervento ha impegnato fino a sessanta vigili del fuoco e quattordici mezzi. Durante le operazioni, i soccorritori sono stati bersagliati da lanci di fuochi d'artificio e hanno subito tentativi di furto delle attrezzature, denuncia la prefettura. Il liceo resterà chiuso per la giornata e le lezioni riprenderanno soltanto quando saranno ristabilite le condizioni di sicurezza.
Tensioni durante il corteo parigino
Durante i cortei, invece, momenti di tensione hanno riguardato il candidato socialdemocratico alle presidenziali francesi, Raphael Glucksmann, costretto a lasciare nel pomeriggio la manifestazione parigina contro il carovita dopo essere rimasto bloccato per 45 minuti al punto di partenza, in place de la République, circondato da militanti ostili.
Le contestazioni a Glucksmann
Glucksmann è stato accolto dai cori "No, Glucksmann non è un compagno", "Mélenchon presidente" e "Tutti detestano il Ps", ma anche da alcuni applausi e grida di "Raphael presidente". Dall'inizio della campagna elettorale il candidato incontra difficoltà a partecipare alle manifestazioni e denuncia "molestie" da parte di La France insoumise.