Canada: due donne uccise da un grizzly mentre passeggiavano

AGI - Due donne sono morte, uccise, presumibilmente, da un orso grizzly nella Columbia Britannica, in Canada. Le due vittime, identificate come Jennifer Balcarras, 48 anni, e sua figlia Selah Reed, 20 anni, erano state dichiarate scomparse il primo novembre, quando non erano rientrate da quella che doveva essere una breve passeggiata pomeridiana, stando a quanto riferito dalla famiglia.
I loro corpi - riporta la 'Bbc' - sono stati ritrovati in un sentiero a Bella Coola, secondo il servizio di conservazione della fauna selvatica della Columbia Britannica (Bccos), che ha affermato che le prove sul luogo "suggeriscono il coinvolgimento di un animale". Gli agenti stanno lavorando per rintracciare gli orsi coinvolti.
Il ritrovamento
I resti di Balcarras sono stati ritrovati lunedì e quelli di Reed martedì, durante le ricerche condotte dagli agenti della Bccos e dalla Royal canadian mounted police. Jeff Tyre, ispettore del Bccos, ha dichiarato che non è ancora chiaro se più di un animale sia potenzialmente coinvolto nella morte delle due donne. Ha aggiunto che qualsiasi orso catturato verrà esaminato e, se si scoprirà che è coinvolto nell'attacco,
"verrà abbattuto in conformità con le linee guida provinciali per la gestione dei conflitti tra uomo e fauna selvatica, al fine di tutelare la sicurezza pubblica".
Mamma e figlia inseparabili
Balcarras e Reed erano "due gocce d'acqua", "andavano molto d'accordo" e condividevano molti hobby, ha dichiarato alla Cbc il fratello di Balcarras, Josh Balcarras.
"Quando Jenny faceva escursioni, Selah era sempre lì accanto a lei".
Balcarras si era trasferita di recente a Bella Coola per intraprendere una nuova carriera e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Gli orsi grizzly sono classificati come specie "di particolare interesse" dalla legislazione federale e rappresentano una parte importante del paesaggio della Columbia Britannica, secondo Environmental Reporting BC.
I numeri dei grizzly
Si stima che nella provincia vivano tra i 10mila e i 13mila orsi grizzly, secondo il ministero dell'Ambiente, del Territorio e dei Parchi della provincia, che li ha classificati come vulnerabili.
Secondo il ministero, i conflitti tra orsi e umani sono "relativamente rari", a meno che gli animali non vengano spaventati o stiano proteggendo i loro cuccioli e il cibo. Tuttavia, negli ultimi anni si sono verificati diversi attacchi nella Columbia Britannica. Nell'ottobre del 2025, un orso grizzly ha ferito due escursionisti nella zona di McGregor Mountain; uno di loro è poi deceduto a causa delle gravi ferite riportate.
L'orso è stato successivamente ritrovato morto. Il mese seguente, un orso ha attaccato un gruppo scolastico, sempre nella zona di Bella Coola, ferendo 11 persone. La Bc Wildlife Federation ha affermato che le segnalazioni di conflitti tra orsi grizzly e umani sono aumentate da quando la provincia ha introdotto il divieto di caccia sportiva agli orsi grizzly nel 2017. "Senza la pressione venatoria, gli orsi grizzly e gli umani occuperanno sempre più gli stessi spazi, con conseguenze inevitabili", ha dichiarato all'epoca il direttore esecutivo della Bcwf, Jesse Zeman.