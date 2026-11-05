Allarme bomba sul volo Dublino-Roma: aereo dirottato in Francia
Allarme bomba sul volo Dublino-Roma: aereo dirottato in Francia
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Allarme bomba sul volo Dublino-Roma: aereo dirottato in Francia

Prosegue la scia di minacce nei cieli europei: l'aereo diretto a Fiumicino costretto ad atterrare ad Évreux. Nei giorni scorsi scattate le procedure d'emergenza anche a Varsavia
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JULIAN STRATENSCHULTE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - aereo, turbolenza
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AGI - Un aereo in volo da Dublino a Roma è stato deviato in Francia a causa di un allarme bomba. Lo ha reso noto il governo francese.

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Stando al sito di monitoraggio dei voli FlightRadar, il velivolo dirottato sembrerebbe appartenere alla flotta di Aer Lingus. Come riportato dall'agenzia Afp, l'aeronautica militare francese ha dichiarato di aver fatto decollare i propri velivoli "non appena è giunta la segnalazione della minaccia".

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"L'aereo è stato dirottato e viene scortato verso l'aerodromo di Évreux", a ovest di Parigi, ha aggiunto la stessa fonte militare.

Ondata di minacce nei cieli europei

L'episodio si inserisce in un contesto di forte tensione sui voli internazionali: martedì una decina di voli europei è stata oggetto di minacce di questo tipo, che hanno costretto anche alla chiusura temporanea di un aeroporto a Varsavia.

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