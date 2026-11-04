Vance: 'Abbiamo perso per colpa della guerra'

AGI - Ha atteso molte ore il vicepresidente Jd Vance per commentare i risultati delle elezioni di medio termine. E alla fine è uscito con un lungo post su X in cui indica chiaramente la ragione della sconfitta dei repubblicani: la guerra in Iran. Un conflitto cui era stato contrario fin dall'inizio.
"La ragione per cui abbiamo perso è la guerra"
"La ragione per cui abbiamo perso è la guerra. Il Presidente stesso lo ha detto ieri sera", ha scritto. "Chi vuol sostenere che ne sia valsa la pena, che perdere il Senato per i prossimi sei anni sia valso il prezzo pagato, lo faccia. Sostenga che sia stato un costo che valeva la pena sostenere. Che siate d'accordo o no, almeno sarebbe onesto. Ma tutti sanno perché abbiamo perso. E qualsiasi conversazione onesta su dove andare da qui deve iniziare da lì", ha ammonito.
L'appello agli elettori repubblicani
"Resto fiducioso riguardo al nostro Paese. Alle persone che sono arrabbiate e vogliono dire: 'Ve l'avevo detto'", Vance risponde "avete ragione, ce l'avevate detto. Trasformate quell'energia nell'elezione di repubblicani che condividano la vostra visione del mondo.
Alle persone che sono semplicemente arrabbiate per il risultato, avete ragione di esserlo. Trasformiamo quella rabbia e torniamo al lavoro per salvare il nostro Paese". "Molte persone che hanno votato per Trump/Vance nel 2024 hanno votato per i Democratici nel 2026. Ci saranno molte divisioni interne e molte discussioni su cosa sia successo e sul perché", ha sottolineato Vance.
Le cause del risultato secondo il vicepresidente
"Il vero motivo per cui abbiamo perso è evidente a quasi tutti", ha insistito. Il vicepresidente ha raccontato delle previsioni di diversi sondaggisti e in particolare uno, di cui non fa il nome, che aveva previsto la sconfitta e chiesto "agli elettori che ci avevano abbandonato che cosa li avrebbe convinti a tornare dalla nostra parte".
I temi che hanno pesato sul voto
"Le prime quattro risposte, che rappresentavano quasi la totalità delle risposte, sono state: mettere fine alla guerra; concentrarsi sul costo della vita e sull'inflazione; mettere l'America al primo posto; cambiare il nostro rapporto con Israele. I nostri elettori sono andati a votare. E i quattro motivi sopra sono la ragione per cui molti di loro hanno votato per i Democratici", ha concluso Vance.