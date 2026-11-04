La Moldova prossimo membro Ue. Obiettivo 28 nel 2028

AGI - "28 nel 28" è lo slogan della Commissione europea per indicare che entro due anni l'Unione potrebbe accogliere un nuovo Stato tra i suoi membri. Si tratta della Moldova.
Nel "Pacchetto allargamento" presentato oggi dalla Commissione europea, risulta che il Paese guidato da Maia Sandu ha formalmente aperto quattro dei sei cluster negoziali previsti dal processo di adesione all'Unione europea, per un totale di 24 capitoli dell'acquis comunitario.
È quanto emerge dalla scheda Paese aggiornata dalla Commissione europea, secondo cui Chisinau, candidata all'adesione dal 2022, ha compiuto ulteriori progressi nel percorso verso l'ingresso nell'Ue già nel 2028.
I progressi nei negoziati di adesione
Secondo l'esecutivo europeo, dopo l'avvio formale dei negoziati nel giugno 2024, il processo di screening si è concluso con successo nel settembre 2025. Nel corso del 2026 sono stati aperti i negoziati sul cluster 1 (fondamentali), sul cluster 6 (relazioni esterne) e successivamente sui cluster 2 (mercato interno) e 3 (competitività e crescita inclusiva).
A novembre la Commissione ha inoltre presentato una road map indicativa per l'adesione del Paese.
Il sostegno economico dell'Unione europea
Bruxelles sottolinea inoltre il peso del sostegno economico europeo alla Moldova. Il Piano di crescita per la Repubblica di Moldova, proposto nell'ottobre 2024, vale fino a 1,9 miliardi di euro per il periodo 2025-2027 e rappresenta il più consistente pacchetto di assistenza finanziaria mai concesso dall'Ue al Paese.
Finora sono stati sbloccati 661 milioni di euro nell'ambito del programma. La Commissione evidenzia che l'Ue resta il principale partner commerciale, investitore e fornitore di assistenza finanziaria della Moldova.
Commercio e investimenti in crescita
Dal punto di vista commerciale nel 2025, l'Ue ha rappresentato il 55,9% del commercio totale di merci della Moldova (69,8% delle esportazioni totali e 51,3% delle importazioni totali). Gli investimenti diretti esteri totali dell'Ue hanno raggiunto i 2 miliardi di euro entro il 2024.
L'Area di libero scambio globale e approfondita è parte integrante dell'accordo di associazione, pienamente in vigore dal 2016.
L'ingresso nella SEPA
La Moldova fa parte dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) dall'ottobre 2025, che, tramite le banche partecipanti, riduce i costi di transazione per le imprese e i cittadini. Inoltre, approfondisce l'integrazione della Moldova nel sistema finanziario europeo e stimola il commercio e gli investimenti transfrontalieri.
La strategia per l'indipendenza energetica
In risposta alla crisi energetica del 2025 e ai relativi aumenti dei prezzi, l'Ue e la Moldova hanno concordato una strategia globale biennale per l'indipendenza e la resilienza energetica, volta a eliminare la dipendenza della Moldova dall'energia russa e a integrare pienamente la Moldova nel mercato energetico dell'Ue.
Questo sostegno si è aggiunto all'ampio supporto di bilancio fornito al settore energetico moldavo tra il 2021 e il 2025, che ha contribuito a compensare le famiglie per l'aumento delle bollette di gas ed elettricità.
Aiuti all'Ucraina e protezione civile
Alla luce dell'impatto della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina sulla Moldova, l'Ue ha mobilitato oltre 93,5 milioni di euro di aiuti umanitari a sostegno dei rifugiati e delle famiglie ucraine vulnerabili in Moldova.
La Moldova partecipa al Meccanismo di protezione civile dell'Unione dal 2023, a rafforzare la cooperazione con l'Ue in materia di preparazione alle catastrofi e gestione delle emergenze.