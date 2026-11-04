Trump: 'Col mio nome non avremmo perso' ma 'accetto il risultato'

AGI - Il presidente Usa Donald Trump accetta il risultato del Midterm ma è sicuro che se il suo nome fosse stato sulle schede i numeri sarebbero stati diversi.
"Non ero sulla scheda elettorale e, se lo fossi stato, avremmo vinto CON UNA VITTORIA SCHIACCIANTE!". E' il messaggio postato su Truth di Trump, alla luce dei risultati delle Midterm che vedono i democratici prendere il controllo della Camera e avanzare al Senato.
"Pronto a collaborare"
Trump ha poi dichiarato al New York Times che accetterà i risultati delle elezioni di metà mandato e che è pronto a collaborare con i Democratici. "Sono assolutamente disposto ad accettare tali risultati". "Beh, sapete, non vediamo l'ora di lavorare con loro", ha aggiunto Trump "Probabilmente troveremo un accordo".
"Non mi pento della guerra in Iran"
Nonostante la sonora sconfitta nelle lezioni di Midterm, Trump continua a difendere alcune delle sue politiche più impopolari. Sempre al New York Times ha detto di non essere pentito della decisione di entrare in guerra con l'Iran e di ritenere che gli elettori concordassero con la sua posizione. Ha tuttavia ammesso che il l'aumento del costo del carburante non è andato giù agli americani. "La questione dell'Iran non li disturba, ma probabilmente non erano contenti dei prezzi del petrolio" ha detto.