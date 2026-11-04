Dalla governatrice nera al senatore gay, i primati del Midterm
Dalla governatrice nera al senatore gay, tutti i primati del voto
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Dalla governatrice nera al senatore gay, tutti i primati del voto

Le elezioni di midterm negli Stati Uniti hanno spezzato la maggioranza repubblicana e portato esponenti dem delle minoranze a ricoprire incarichi di primo piano
Brahim Maarad
Deb Haaland, prima governatrice nativa americana
Jim WATSON / AFP - Deb Haaland, prima governatrice nativa americana
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AGI - Le elezioni di midterm negli Stati Uniti hanno spezzato la maggioranza repubblicana e abbattuto alcune barriere storiche, portando esponenti democratici delle minoranze a ricoprire incarichi di primo piano. Dalla prima governatrice nera alla prima senatrice nativa americana, ecco i principali primati.

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La prima governatrice nera

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Keisha Lance Bottoms è stata eletta governatrice della Georgia, diventando la prima donna nera a conquistare la guida di uno Stato americano. Già sindaca di Atlanta dal 2018 al 2022, sul sito della sua campagna si presenta come discendente di una famiglia di schiavi di una piantagione della Georgia, nel profondo Sud segnato dalla schiavitu', dalla segregazione e dalle lotte per i diritti civili.

Keisha Lance Bottoms
ERIK S. LESSER / AFP - Keisha Lance Bottoms

Una governatrice e una senatrice native americane

Deb Haaland, appartenente alla tribu' Laguna Pueblo, è diventata in New Mexico la prima donna nativa americana eletta governatrice. Aveva già segnato un primato entrando nell'amministrazione di Joe Biden come prima nativa americana a guidare un dipartimento federale, quello dell'Interno, competente per le terre federali. In Minnesota, Peggy Flanagan, finora vicegovernatrice, è stata eletta prima senatrice nativa americana.

Peggy Flanagan
Steven Garcia / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Peggy Flanagan

Il primo senatore apertamente gay

Chris Pappas, eletto in New Hampshire, diventa il primo uomo dichiaratamente gay a conquistare un seggio al Senato. Quarantasei anni, proveniente da una famiglia greco-americana nota nello Stato per la sua attività nella ristorazione, sedeva alla Camera dal gennaio 2019. Da deputato ha sostenuto l'Equality Act, il progetto democratico per introdurre nella legislazione federale tutele contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Dopo la vittoria è salito sul palco con quello che ha definito il suo "fantastico marito".

Chris Pappas, primo senatore gay
AFP - Chris Pappas, primo senatore gay

Verso il primo speaker nero

Hakeem Jeffries, attuale leader dei democratici alla Camera, è il favorito per assumerne la presidenza dopo l'ampia maggioranza conquistata dal partito. Se eletto, sarebbe il primo afroamericano a ricoprire l'incarico.

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