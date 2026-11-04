Georgia: Keisha Lance Bottoms è la prima governatrice nera

AGI - Per la prima volta nella sua storia, lo Stato della Georgia sarà guidato da una donna afroamericana. Secondo le proiezioni diffuse dai principali network americani, tra cui la Cnn, la democratica Keisha Lance Bottoms si è aggiudicata la corsa per la carica di governatore.
Si tratta di un traguardo dal profondo valore politico e simbolico: Lance Bottoms diventa infatti la prima donna in assoluto a ricoprire il ruolo di governatrice in Georgia, oltre a essere la prima cittadina afroamericana e la prima ad aver già guidato la città di Atlanta in veste di sindaca ad ascendere allo scranno più alto dello Stato.
La traiettoria politica
Il profilo della nuova governatrice vanta una solida traiettoria politica alle spalle. Primo cittadino della capitale georgiana tra il 2018 e il 2022, il suo nome era finito nel ristretto cerchio delle papabili candidate alla vicepresidenza valutate da Joe Biden per la campagna elettorale del 2020. Un legame con l'amministrazione democratica poi consolidatosi con il suo successivo ingresso formale all'interno della squadra di governo della Casa Bianca.