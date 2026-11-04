La promessa del leader dem Schumer: 'Fermeremo la guerra in Iran'

AGI - Dopo la vittoria alle elezioni di medio termine, i Dem promettono di far finire la guerra in Iran. "Metteremo fine alla guerra con l'Iran. Abbiamo già alcuni Repubblicani che si sono uniti a noi per porre fine alla guerra", ha detto capogruppo democratico in Senato, Chuck Schumer. "I Padri Fondatori disponevano del 'potere della borsa' (il potere del Congresso di controllare la spesa pubblica e i finanziamenti federali, ndr) come uno dei modi per dissuadere un presidente dal fare la guerra senza il consenso del popolo americano", ha ricordato.
Dopo la vittoria Dem, attesa per le prossime mosse di Washington con l'Iran
I prezzi del petrolio intanto sono in forte calo dopo le elezioni di midterm mentre gli investitori attendono le prossime mosse di Washington sul conflitto contro l'Iran, in seguito alla perdita del controllo del Congresso da parte del Partito Repubblicano del presidente Donald Trump e scommettono sulla pace. Il Wti cede il 2,2% a 93,9 dollari al barile, il Brent perde il 2,2% a 101,3 dollari al barile. Dopo aver dato la colpa all'Ucraina, nei giorni scorsi, per il rialzo dei prezzi dei carburanti, Trump ha riconosciuto che la guerra in Iran ha influito sulla netta sconfitta del suo partito alle elezioni di metà mandato. Secondo Chris Beauchamp, capo analista di mercato presso IG, il mercato petrolifero ha registrato un calo nell'aspettativa che Trump possa voltare pagina rispetto alla questione iraniana; tuttavia, per stabilizzare realmente il mercato, sarebbero necessarie notizie più concrete riguardo ai negoziati di pace. "Per ora mancano, ma dato che l'Iran sta avanzando delle concessioni, sembra che l'orientamento stia virando verso un accordo più solido", ha aggiunto.
Teheran: "Dal popolo Usa un messaggio contro la guerra"
Il popolo statunitense ha inviato un "messaggio chiaro" all'amministrazione Trump nelle elezioni di midterm, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqaei, commentando la sconfitta dei Repubblicani alle urne. "Se continuerete a ignorare la realtà, a trascurare le lezioni della storia e a persistere in questa rotta pericolosa, le conseguenze di questo grave errore di calcolo andranno ben oltre ciò a cui avete già assistito", ha ammonito il portavoce su X. "La superbia precede la caduta", è l'avvertimento da Teheran. "Spinti dall'avidità e dall'arroganza, e al servizio di un regime ingannevole", denuncia Baqaei riferendosi a Israele, "avete trascinato il tuo Paese in una guerra illegale e atroce contro l'Iran". "I vostri calcoli sono falliti, le vostre ipotesi sono crollate e i vostri errori di valutazione strategica sono diventati dolorosamente evidenti; tutto ciò perché avete frainteso l'Iran e, cosa ancora più importante, la resilienza, la determinazione e l'orgoglio nazionale del popolo iraniano", ha aggiunto il portavoce.