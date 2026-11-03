Atterraggi emergenza in Europa per allarmi bomba, 2 a Fiumicino

AGI - Atterraggi di emergenza e controlli in Europa dopo segnalazioni di allarmi bomba su diversi voli. Due aerei passeggeri sono stati controllati a Varsavia e un terzo a Murcia, in Spagna, riferisce la Bbc. Secondo i media locali bulgari, anche un aereo proveniente da Israele è atterrato all'aeroporto di Sofia dopo che era giunto un allarme bomba via e-mail. Un volo proveniente da Londra Heathrow ha effettuato un atterraggio non programmato all'aeroporto di Varsavia-Modlin, dove è stato controllato da personale specializzato.
Il velivolo era diretto all'aeroporto principale di Varsavia, Chopin, con 181 persone a bordo. Anche un secondo volo, partito da Copenaghen e diretto all'aeroporto Chopin, è stato oggetto di un allarme bomba, come riportato dai media danesi; l'aereo è atterrato regolarmente. Nel frattempo, un velivolo della Ryanair proveniente da Manchester ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Murcia, nel sud della Spagna, a causa di un'ulteriore minaccia.
A bordo del volo si trovavano 121 persone, compreso l'equipaggio, secondo quanto riferito da Francisco Lucas, delegato del governo spagnolo nella regione di Murcia. Questi episodi, verificatisi separatamente, giungono il giorno dopo che un volo della Wizz Air, partito da Londra Luton, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Budapest - scortato da un caccia ungherese - a seguito di un allarme bomba.
Controlli su due voli a Fiumicino
Un allarme bomba è scattato in mattinata anche per due aerei della Ryanair atterrati all'aeroporto di Fiumicino, uno proveniente da Lisbona e l'altro da Dublino. In seguito a una segnalazione anonima, i due velivoli, i bagagli e i passeggeri sono stati perquisiti dopo l'atterraggio. Le bonifiche eseguite dagli artificieri della Polizia di Stato hanno dato esito negativo. Non ci sono state conseguenze sul traffico aereo, rimasto regolare nello scalo romano.
In seguito a una segnalazione anonima su un presunto allarme bomba a bordo di un volo Ryanair, atterrato intorno alle 9:40 all'aeroporto di Fiumicino, spiegano fonti aeroportuali, sono state svolte le operazioni di bonifica previste in queste circostanze, come da procedura, da parte degli artificieri con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La bonifica si è conclusa positivamente senza rilevare la problematica segnalata. Sempre nella mattinata di oggi l'Aeronautica militare ha scortato il volo FR9611, atterrato intorno alle 10:45 a Fiumicino, oggetto anch'esso di una segnalazione per una presunta bomba a bordo.