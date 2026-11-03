Usa: 10 e 11 novembre trilaterale con Ucraina e Russia ad Abu Dhabi

AGI - Funzionari ucraini, russi e statunitensi terranno un incontro trilaterale ad Abu Dhabi la prossima settimana, nel tentativo di far avanzare i negoziati di pace. Lo ha reso noto oggi Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump. "Gli Stati Uniti faranno da mediatori in negoziati a livello tecnico tra Ucraina e Russia, che si terranno il 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi, portando avanti la missione del presidente Trump volta a porre fine alla guerra", ha scritto Witkoff su X.
"Le discussioni si concentreranno sugli accordi di sicurezza per il dopoguerra, sulla de-escalation, sugli interventi umanitari e sui passi successivi verso la pace", ha affermato, aggiungendo che questa settimana, a Bruxelles, i negoziatori statunitensi incontreranno anche rappresentanti europei e della Nato.
La guerra procede: Ucraina colpisce raffineria russa
L'Ucraina ha colpito con i droni una raffineria di petrolio nella città russa di Yaroslavl con i residenti che hanno segnalato diversi incendi all'interno dell'impianto. Lo riporta il canale Telegram "Exilenova+" che ha riferito che a essere presa di mira è stata la raffineria Slavneft-Yanos, con i residenti della zona che hanno descritto tre distinti focolai nell'area industriale. Anche l'agenzia ucraina Unian ha dato notizia dell'attacco.
I dettagli dell'attacco alla raffineria
La Slavneft-Yanos è una delle più grandi raffinerie di petrolio in Russia, con una capacità di lavorazione di circa 15 milioni di tonnellate di greggio all'anno. Situata a circa 250 chilometri a nord-est di Mosca, l'impianto produce benzina, diesel, carburante per aerei e altri prodotti petroliferi. L'Ucraina ha preso di mira la struttura in diverse occasioni; tra queste, un attacco avvenuto il 17 settembre ha danneggiato l'unità AVT-3, destinata alla lavorazione del greggio, secondo quanto dichiarato dallo Stato Maggiore ucraino. Kiev ha intensificato gli attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, nel tentativo di interrompere le forniture di carburante e indebolire la capacità di Mosca di finanziare la guerra.
Droni abbattuti nella regione di Mosca
La Russia ha abbattuto quasi 500 droni diretti verso Mosca nel corso della notte: lo ha reso noto oggi il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin. "Tra le 20:30 (18:30) del 2 novembre e le 07:30 (05:30) del 3 novembre, 493 velivoli a pilotaggio remoto (UAV) si sono diretti verso la regione di Mosca", ha scritto Sobjanin su Telegram, aggiungendo che la maggior parte è stata abbattuta nelle zone più esterne, mentre "187 droni sono stati neutralizzati durante l'avvicinamento a Mosca".
Attacco alle strutture energetiche ucraine
Nella notte non solo c'è stata l'offensiva ucraina. La Russia ha infatti lanciato un massiccio attacco contro strutture energetiche ucraine nelle regioni di Vinnytsia, Dnipropetrovsk e Kharkiv. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Interfax, citando il Ministero della Difesa russo. È stato inoltre reso noto che le forze russe hanno colpito infrastrutture portuali nella regione di Odessa e imbarcazioni utilizzate per scopi militari.