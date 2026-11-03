Morbillo Usa: prima vittima dopo 30 anni a New York, è un bambino

AGI - Nello Stato di New York si è verificata la prima morte legata al morbillo degli ultimi trent'anni. La vittima è un bambino della contea di Lewis, nel nord dello Stato, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie della contea.
"Sono profondamente addolorata nell'apprendere che un bambino nella contea di Lewis è morto dopo aver contratto il morbillo", ha dichiarato in un comunicato la governatrice di New York, Kathy Hochul. "Come madre e nonna, non riesco a immaginare cosa stia passando questa famiglia".
Le dichiarazioni della governatrice Kathy Hochul
Hochul, democratica, sembra aver collegato il decesso alle politiche sanitarie dell'amministrazione Trump. Si tratta, ha sostenuto, infatti, di "un monito devastante su ciò che è in gioco quando Washington erode deliberatamente decenni di progressi nella protezione degli americani da malattie prevenibili".
Gli Stati Uniti alle prese con una grave epidemia
Gli Stati Uniti stanno affrontando la peggiore epidemia di morbillo degli ultimi 35 anni. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, al 29 ottobre si contavano 4.834 casi segnalati in 47 Stati. Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza a New York in ottobre, in seguito a focolai di morbillo nello Stato e negli Stati limitrofi.
Il ritorno di una malattia considerata eliminata
Il morbillo era stato sradicato negli Stati Uniti nel 2000, dopo anni di efficaci campagne di vaccinazione. Tuttavia, la malattia ha registrato una preoccupante ricomparsa negli ultimi anni, a causa del crescente scetticismo nei confronti dei vaccini e della diffidenza verso le autorità sanitarie.
I rischi del morbillo
Il morbillo, che causa febbre, sintomi respiratori, eruzioni cutanee dolorose e, nei casi più gravi, polmonite e infiammazione cerebrale, continua a mietere decine di migliaia di vittime in tutto il mondo ogni anno.