Midterm Usa: quando e dove si vota, gli orari Stato per Stato

AGI - I primi risultati delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti per il rinnovo del Congresso sono attesi intorno all’una di notte italiana del 4 novembre, quando chiuderanno i primi seggi. Altri arriveranno dopo le 2 di notte, altri ancora dopo le 3 e a seguire fino a oltre l'alba.
Elezioni Midterm: la lunga notte elettorale
Il tempo della pubblicazione dipende dal tipo di rilevamento e dalla scelta dei network americani. Gli orari di chiusura dei seggi variano in base alle leggi dello Stato e alla fascia oraria. I primi a chiudere saranno quelli in Georgia e South Carolina, alle 19 ora della costa orientale (l’1 della notte tra martedì e mercoledì in Italia).
Seggi già aperti nel Vermont
Alle 11 italiane (le 5 locali) sono stati aperti i seggi per le elezioni americane di midterm nello Stato del Vermont, al confine con il Canada. Dalle 12 italiane inizieranno le operazioni di voto in Connecticut, New York, New Jersey e nelle zone orientali di Indiana e Kentucky.
Mezz'ora più tardi toccherà a Ohio, Carolina del Nord e Virginia Occidentale, mentre alle 13 apriranno i seggi in Pennsylvania, Maryland, Delaware, Carolina del Sud, Georgia e nelle aree orientali di Florida e Michigan. Tra gli Stati più popolosi, la California, con oltre 23 milioni di elettori registrati, aprirà i seggi alle 16 italiane, mentre alle Hawaii le operazioni inizieranno alle 18.
Gli ultimi seggi chiuderanno all'alba
Gli ultimi seggi chiuderanno alle 6 di mercoledì in Italia alle Hawaii e alle 7 ad Adak, nelle isole Aleutine dell'Alaska. I primi risultati delle elezioni di midterm negli Stati Uniti per il rinnovo del Congresso sono attesi intorno all’una di notte italiana: Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina e Virginia. All'1.30 North Carolina, Ohio, West Virginia.
L'ondata dei primi risultati
Alle 2 arriva la prima ondata di risultati: Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennesse e Washington.
L'Arkansas, alle 2.30. Alle 3: Arizona, Colorado, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin e Wyoming. Alle 4 arriveranno i primi risultati da Montana, Nevada e Utah. Alle 5 California, Idaho, Oregon e Stato di Washington.
Il conteggio in Alaska sarà il più complesso
Chiudono le Hawaii (alle 6) e l'Alaska (alle 7). Il conteggio in Alaska sarà molto più lungo e complesso, perché lo Stato adotta un sistema di voto a scelta classificata: viene eliminato il candidato con il minor numero di prime preferenze e i voti delle sue schede vengono redistribuiti in base alla successiva preferenza indicata.
Il procedimento prosegue fino a quando un candidato raggiunge la maggioranza. In questo caso, i risultati definitivi saranno disponibili quindici giorni dopo il voto, cioè il 18 novembre
I risultati definitivi attesi il 18 novembre
Il procedimento prosegue fino a quando un candidato raggiunge la maggioranza. In questo caso, i risultati definitivi saranno disponibili quindici giorni dopo il voto, cioè il 18 novembre. In California e in molti altri Stati della costa occidentale i seggi resteranno aperti fino all’orario corrispondente alle 5 in Italia. Un'ora dopo, le 6 italiane, toccherà alle Hawaii.