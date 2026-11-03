L'Ice ha arrestato un italiano per 'voto illegale' negli Usa

L'Agenzia americana contro l'immigrazione Ice ha arrestato nel New Jersey un cittadino italiano per frode elettorale: avrebbe votato quattro volte negli Usa senza averne diritto. Andrea Morzetta, questo il nome, "è accusato di voto illegale", si legge in un post dell'Ice su X. "I cittadini americani meritano elezioni giuste e oneste, e l'amministrazione Trump è impegnata a proteggerne l'integrità".
Il fermo di Morzetta risale a qualche giorno fa, ma l'Ice ha deciso di pubblicizzarlo non a caso oggi, giorno delle elezioni di medio termine. A rendere pubblico il fermo era stato il 29 ottobre l'ufficio del procuratore federale del New Jersey.
ITALIAN CITIZEN ARRESTED IN SANCTUARY NEW JERSEY FOR VOTER FRAUD Andrea Morzetta, an Italian national, was arrested by ICE and charged with unlawful voting by an alien. Morzetta allegedly cast ballots in four federal elections. Illegal voting is NOT a paperwork error when someone knowingly and deliberately casts a ballot they are prohibited from casting. American citizens deserve FAIR and HONEST elections, and the Trump administration is committed to protecting their integrity. https://t.co/ErUXWILSct— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 3, 2026
Il voto nel 2014, 2016, 2020 e 2024
L'italiano, 72 anni, residente a North Haledon, è finito nel mirino per avere votato nel 2014, 2016, 2020 e 2024 dopo essersi registrato come elettore senza avere la cittadinanza che, ed è la seconda accusa, ha tentato di ottenere illecitamente.
Secondo la procura federale, Morzetta, titolare di green card, era entrato negli Usa dall'Italia come coniuge di uno straniero residente. Nella domanda di naturalizzazione avrebbe dichiarato di non essersi mai registrato né di avere mai votato alle elezioni federali. Per il voto illegale rischia fino a un anno di carcere e una multa fino a 100 mila dollari, per il tentativo di ottenere illecitamente la cittadinanza fino a dieci anni di reclusione e 250 mila dollari di multa. Il 29 ottobre è comparso per la prima volta davanti alla giudice Leda Dunn Wettre a Newark.
L'ondata di incriminazioni del Dipartimento di Giustizia
Il caso di Morzetta è tra quelli elencati il 2 novembre dal Dipartimento di Giustizia, che ha annunciato accuse nei confronti di 63 persone per reati elettorali. Secondo il dipartimento, nelle ultime nove settimane sono stati incriminati 195 stranieri in 25 Stati per voto o registrazione illegali. Il procuratore generale Todd Blanche ha parlato della "più grande ondata di arresti per frode elettorale da quando il presidente Trump è tornato alla Casa Bianca".
L'avvertimento dell'Ice nel giorno del voto
L'Ice ha lanciato inoltre un duro avvertimento nel giorno delle elezioni di metà mandato, minacciando arresti e procedimenti giudiziari nei confronti di chiunque voti illegalmente. "Se voti illegalmente, ti troveremo. Ti rintracceremo, ti arresteremo e ti perseguiremo penalmente. Non ci sarà via di fuga", si legge in un messaggio pubblicato dall'Ice sul proprio account ufficiale su X.
Nelle settimane precedenti il dipartimento per la Sicurezza interna aveva assicurato che gli agenti dell'Ice non avrebbero pattugliato i seggi, lasciando aperta la possibilità di interventi mirati, per esempio per eseguire un mandato d'arresto. Una legge federale che risale alla Guerra civile vieta la presenza di "truppe o uomini armati" nei luoghi di voto.