Usa al voto. Trump: 'Le midterm più importanti della nostra vita'

AGI - Il presidente Usa Donald Trump ha scelto come scenario il "Reflecting Pool" di Washington - un luogo iconico la cui disastrosa ristrutturazione è diventata il simbolo del caotico secondo mandato dell'ottantenne presidente - per tentare di mobilitare i Repubblicani contro una prevista vittoria dei Democratici alle elezioni di metà mandato.
"È l'ultimo giorno prima delle elezioni di metà mandato, le più importanti, credo, della nostra vita", ha detto Trump dopo 26 minuti di un discorso confuso, incentrato più sul suo progetto di restauro dei monumenti della capitale statunitense che su temi come l'inflazione, la guerra in Iran o altre questioni che stanno a cuore agli elettori.
La minaccia del veto
"Credo che andrà benissimo; ma se non dovessimo vincere, porrò il veto su tutto", ha dichiarato il presidente americano che ha aggiunto: "Continuerò a mettere veti, uno dopo l'altro. Poi, strada facendo, si farà avanti qualcuno e probabilmente riusciremo a trovare degli accordi".
Cosa rischiano i Repubblicani
Conquistare anche solo la Camera darebbe ai Democratici potere decisionale sul bilancio federale e il controllo di commissioni in grado di indagare su presunti casi di corruzione durante l'amministrazione Trump, sui documenti relativi al caso Epstein e su altre questioni esplosive.
Il peso del Senato
Un Senato a maggioranza democratica potrebbe inoltre bloccare le nomine a vita effettuate da Trump nel sistema giudiziario, inclusa la Corte Suprema.