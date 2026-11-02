Impasse politica in Israele: rebus premier e presidenza Knesset

AGI - In Israele, vista dell'avvio delle consultazioni del presidente Isaac Herzog per la scelta del candidato premier, dopo le elezioni di martedì scorso, si moltiplicano i contatti e gli incontri tra i leader politici, alla ricerca di una soluzione all'attuale impasse che vede entrambi i due blocchi senza una maggioranza di 61 seggi.
Tra i temi in ballo, anche la carica di presidente della Knesset, al momento detenuta dal deputato del Likud Amir Ohana, che l'opposizione spera di sostituire a breve. L'obiettivo del gruppo che fa capo a Gadi Eisenkot è prendere il controllo dell'agenda legislativa e far approvare una serie di provvedimenti, tra cui l'istituzione di una commissione d'inchiesta statale sui fallimenti che hanno reso possibile l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.
Liberman sostiene Eisenkot premier e Lapid alla Knesset
Il leader di Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, ha pubblicamente dichiarato che raccomanderà di affidare l'incarico di premier a Eisenkot, leader di Yashar. Quanto al vertice della Knesset, sosterrà la candidatura di Yair Lapid, numero due del partito Insieme guidato da Naftali Bennett. Liberman inoltre, durante una conferenza stampa, si è lamentato del comportamento di Eisenkot che, a suo avviso, ha fatto perdere al blocco dell'opposizione "7-8 seggi" nell'ultima settimana di campagna elettorale "a causa delle discussioni su un governo di minoranza".
Un riferimento alla possibilità di un appoggio esterno da parte dei partiti arabo-israeliani e dei partiti ultraortodossi, opzione respinta da Liberman che ha tuttavia evocato la possibilità di "transfughi dal Likud" per sopperire. Fuori discussione invece un governo con l'attuale premier: "Il mondo potrà anche capovolgersi, ma io non siederò al governo con Netanyahu. Anche se mi offrisse una rotazione che mi vedesse primo, non se ne farà nulla. Sono stato altrettanto chiaro sulla questione di un governo di minoranza: non accadrà", ha affermato il leader di Ysrael Beitenu, esortando alla "pazienza", convinto che ora sia fondamentale "prendere il controllo della Knesset" e "sostituire il presidente".
Shas verso il sostegno a Netanyahu
Dal partito ultraortodosso sefardita Shas - che in questa tornata elettorale ha subito un duro colpo, con 5 seggi persi rispetto agli 11 del 2021 - l'informazione che arriva è che indicherà Netanyahu come candidato premier, nonostante la frattura che si è venuta a creare con il potente leader del partito Arye Deri.
Non si tratta ancora di una decisione ufficiale, ma di fonti interne allo Shas raccolte dai media, che nei giorni scorsi hanno riferito che sul tavolo di Eisenkot c'è anche l'ipotesi di un governo di minoranza con l'astensione degli arabi e dell'altra formazione ultraortodossa, United Torah Judaism. Stamane il leader del Likud aveva speso parole a favore di Deri e dello Shas, definendoli "partner fondamentali per me e per il blocco di destra nel governo del Paese".
I partiti arabi di Israele valutano il sostegno a Eisenkot
Oggi, quasi una settimana dopo le elezioni, c'è stato il primo incontro post-voto tra i leader dei due partiti arabo-israeliani, Ra'am e Lista Comune, con l'obiettivo di "rafforzare il coordinamento ed esaminare una possibile cooperazione politica tra le parti in vista del periodo a venire". Un alto esponente della Lista Comune guidata da Yousef Jabareen ha fatto sapere che il partito è orientato a raccomandare Eisenkot per formare un governo, ma la decisione ufficiale non è stata ancora presa e richiederà il consenso di tutti e tre i partiti (Balad, Hadash e Ta'al).
In un'intervista pubblicata stamane sul Guardian, Jabareen ha ribadito che la Lista Comune "non ha intenzione di entrare" in alcun governo finché continuerà l'occupazione dei Territori palestinesi. "Tuttavia, per utilizzare il nostro peso politico al fine di porre fine all'estremistico governo di Netanyahu, prenderemo in considerazione la possibilità di fornire un sostegno esterno", ha aggiunto, definendo questa "un'opportunità per cambiare le politiche e gli atteggiamenti, anche nei confronti della comunità araba e del popolo palestinese".
"È un momento davvero storico" - ha sottolineato il leader arabo - "e spero che all'interno dell'opposizione si trovino partner disposti a procedere in questa direzione. Riteniamo che questo possa rappresentare l'inizio di un cambiamento".
Il Likud insiste sui presunti brogli elettorali
Intanto, il partito Likud del premier continua a insistere sulla tesi dei brogli elettorali, nonostante il presidente della Commissione elettorale centrale, il giudice Noam Sohlberg, sia apparso in video ieri - insieme al capo dello Shin Bet, David Zini, e al procuratore generale Gali Baharav-Miara - affermando che le operazioni di voto si sono "svolte correttamente". Se anche sospetti venissero confermati, "non pregiudicherebbero l'integrità del processo elettorale o i risultati elettorali nel loro insieme", ha aggiunto. Parole che non hanno fermato il Likud, secondo il quale resta "un'ombra" sulle elezioni.