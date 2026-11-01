Trump avverte: 'Se vinceranno i Dem diventerò Mr Veto'

AGI - Donald Trump annuncia battaglia se i democratici dovessero vincere le elezioni di medio termine. "Se accade, diventerò Mr Veto. Non li lascerò fare", ha detto il presidente americano intervistato dalla tv del New York Post.
"A un certo punto, probabilmente faremo accordi. È così che vanno le cose", ha sottolineato, "non sarebbe la prima volta". Dopo un mese o due di provvedimenti bloccati, ha insistito, "verranno per trovare un'intesa". Detto questo, "speriamo di non doverci preoccupare di questo", ha aggiunto.
Per Trump comizi (video) in 5 Stati
Trump ha trascorso il pomeriggio di sabato nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, partecipando a una serie di comizi telefonici per sostenere i candidati repubblicani impegnati nelle sfide elettorali più importanti in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre.
Secondo quanto annunciato dallo stesso Trump attraverso una serie di messaggi pubblicati su Truth, il presidente è intervenuto a distanza a sostegno dei candidati in Pennsylvania, Ohio, New York e Michigan. Ha inoltre partecipato a due collegamenti telefonici dedicati ai candidati della Florida, alcuni dei quali erano stati al suo fianco venerdì durante un comizio a Daytona Beach.
La campagna elettorale per le Midterm
Nel corso di ottobre Trump ha attraversato gli Stati Uniti partecipando a oltre 20 comizi elettorali. Il ricorso agli interventi telefonici gli consente tuttavia di moltiplicare la propria presenza nei collegi più contesi senza doversi spostare fisicamente, come hanno spiegato in precedenza alla Cnn alcuni funzionari della campagna.
Il presidente avrebbe dovuto partecipare sabato a un comizio in Kansas, inizialmente cancellato e successivamente riprogrammato per domenica. Secondo la Cnn, alcuni strateghi repubblicani hanno accolto favorevolmente la decisione iniziale di sostituire gli eventi in presenza, compreso uno in Iowa, con collegamenti a distanza. Il motivo è che, durante i comizi telefonici, Trump sarebbe meno incline a divagare e ad allontanarsi dai temi centrali della campagna.
Il presidente ha più volte sottolineato l'intensità dei suoi impegni elettorali nelle ultime settimane. "Una cosa posso dirla: nessun presidente ha mai lavorato così duramente per delle elezioni di metà mandato", ha dichiarato ai suoi sostenitori nei giorni scorsi.