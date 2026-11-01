Parigi, molotov contro gendarme:gli prende fuoco la gamba [VIDEO]
Scontri a Parigi, manifestanti lanciano una molotov contro il gendarme: gli prende fuoco la gamba [VIDEO]
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Scontri a Parigi, manifestanti lanciano una molotov contro il gendarme: gli prende fuoco la gamba [VIDEO]

Follia ai cortei nella capitale francese: l'ordigno esplode ai piedi dell'agente provocando un principio d'incendio. La Procura apre un'inchiesta per tentato omicidio
L'istante in cui la molotov esplode ai piedi dell'agente durante il corteo a Parigi
Gendarmerie nationale - L'istante in cui la molotov esplode ai piedi dell'agente durante il corteo a Parigi
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AGI - La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio ai danni di pubblici ufficiali dopo il lancio di una bottiglia molotov contro le forze dell'ordine durante le manifestazioni di sabato nella capitale francese. La notizia è stata confermata dalla stessa Procura all'agenzia Afp.

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L'esplosione tra gli agenti

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L'episodio, già bollaffato ieri come un "tentato omicidio" dal ministro dell'Interno Laurent Nuñez, ha visto un ordigno incendiario artigianale scagliato direttamente contro un membro della gendarmeria mobile.

Le immagini riprese sul posto mostrano la molotov esplodere ai piedi di un agente nella zona orientale di Parigi, provocandogli fortunatamente solo lievi ferite ma scatenando forte sconcerto tra le istituzioni locali.

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