Zelensky agli Usa: 'Bene l'intesa sui Patriot ma ci servono ora'

AGI - Mentre la Russia continua a bombardare Kiev e l’Ucraina attacca le raffinerie di Mosca, Zelensky plaude all’accordo sui Patriot ma avverte: “I missili ci servono adesso”. I 500 missili Pac-3 la cui vendita è stata approvata dagli Stati Uniti per il sistema Patriot potrebbero fornire una protezione efficace all'Ucraina già a partire da questo inverno, ma le consegne inizieranno solo tra qualche anno. Per questo il leader di Kiev ha chiesto agli alleati di trasferire i missili dai loro depositi già da ora.
Zelensky: "I Patriot ci servono ora"
Il presidente ucraino, citato da Rbc, ha definito "importante" la decisione del Dipartimento di Stato di consentire all'Ucraina di acquistare 500 missili intercettori Pac-3. Allo stesso tempo, ha sottolineato il presidente che la Russia colpisce quotidianamente il settore energetico ucraino e che solo nelle ultime due settimane di ottobre, ha colpito più di 30 volte importanti infrastrutture della rete.
Il presidente ritiene che, alla vigilia dell'inverno, Putin abbia lanciato un'operazione contro i sistemi vitali delle città: elettricità, riscaldamento, approvvigionamento idrico e ponti e per questo ha proposto ai partner di trasferire missili dai loro depositi all'Ucraina nell'inverno 2026-2027, per poi ricostituire le scorte attraverso una produzione commissionata e pagata dall'Ucraina e dai suoi alleati.
Zelensky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Dipartimento di Stato per l'autorizzazione e ha affermato di aver recentemente discusso la questione del Pac-3 con il Segretario di Stato Marco Rubio. La carenza di intercettori per l'Ucraina è già critica. Secondo la Cnn, le scorte di Patriot sono esaurite e gli Stati Uniti ne forniscono ora solo 12 al mese.
Droni ucraini colpiscono una raffineria in Russia
Nella notte l’Ucraina ha attaccato la raffineria Bashneft-Novoil nella città russa di Ufa, situata nella parte sud-occidentale del Paese, riprendendo gli attacchi contro gli impianti energetici dopo una pausa durata quasi un mese. A riferirlo è il canale Telegram russo indipendente Astra, secondo cui la raffineria è in fiamme in seguito a un attacco di droni.
Bashneft-Novoil è uno dei principali complessi di raffinazione a Ufa — città che ospita tre strutture di questo tipo nel suo distretto settentrionale — e produce benzina di alta qualità conforme allo standard Euro-6, oltre a diesel, carburante per aerei e lubrificanti. Questo polo era già stato colpito il 21 settembre e in seguito a quell'episodio, l'Ucraina aveva interrotto gli attacchi contro le raffinerie russe a causa delle pressioni esercitate da Donald Trump.
Nel corso della notte, le difese aeree hanno abbattuto complessivamente 433 droni ucraini a lungo raggio in 19 regioni russe, ha reso noto il ministero della Difesa russo nel suo bollettino mattutino.
Nella regione di confine di Bryansk, due civili — un uomo e una donna — sono rimasti uccisi e altri cinque sono stati feriti in seguito a un attacco condotto da un drone kamikaze ucraino nella località di Klimovo e il governatore della regione meridionale di Rostov ha dichiarato che durante la notte i sistemi di difesa aerea hanno respinto un massiccio attacco con oltre 90 droni ucraini sulla città di Kamensk-Sachtinskij e in altri quattro distretti.
La Russia bombarda Kiev
Sempre nella notte un attacco russo ha colpito un impianto energetico a Kiev nella serata di venerdì, lasciando senza elettricità alcune zone di quattro distretti della città. Lo ha riferito la società energetica ucraina Dtek, la notizia è riportata dal Kiev Independent. Secondo una nota diffusa da Dtek, le interruzioni di corrente hanno interessato i distretti di Obolonskyi, Darnytskyi, Desnianskyi e Podilskyi.
Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato su Telegram che, dopo tre attacchi con droni contro infrastrutture critiche, si sono verificati problemi anche nell’approvvigionamento idrico. In particolare, la zona della città sulla riva sinistra del fiume Dnepr è rimasta senz’acqua. L’entità complessiva dei danni non è ancora chiara. Al momento non sono state confermate vittime nell’ultimo attacco. L’episodio segue gli attacchi russi con missili e droni che nella notte tra il 29 e il 30 ottobre hanno colpito Kiev, causando almeno un morto e danneggiando edifici residenziali e commerciali.
Una nave con aiuti militari colpita nel Mar Nero
Una nave portarinfuse che trasportava attrezzature destinate alle forze armate ucraine è stata colpita nel Mar Nero, 18 chilometri a sud di Odessa. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo. L'obiettivo è stato colpito da droni, ha precisato il ministero.