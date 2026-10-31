Usa avvisano Russia: possibile attentato a Mosca. Chiuso un museo

AGI - I servizi segreti russi, Fsb, hanno ricevuto informazioni dalla parte americana riguardo alla preparazione di un attacco terroristico a Mosca. Il personale dei Servizi sta adottando le misure necessarie. Lo scrive l'agenzia ufficiale Ria Novosti. "Sono in corso le misure previste dal caso", ha dichiarato l'Fsb, precisando che le informazioni sull'attentato sono pervenute attraverso canali di collaborazione tra partner.
L'allerta dell'ambasciata Usa a Mosca
Poco prima, l'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca aveva diramato un'allerta di sicurezza, informando di essere venuta a conoscenza di una minaccia al complesso museale di Tsaritsyno per la giornata di oggi, sabato. La sede diplomatica raccomandava ai cittadini statunitensi di evitare di visitare il complesso museale, tenersi lontani dall'area, mantenere alta la guardia ed evitare i luoghi affollati e avere il telefono cellulare carico per ogni evenienza. L'ambasciata statunitense in Russia aveva diramato un avvertimento analogo prima dell'attacco terroristico al Crocus City Hall nel marzo 2024.
All'epoca, i cittadini americani erano stati informati di alcune segnalazioni secondo cui degli estremisti stavano pianificando un attacco contro grandi assembramenti pubblici a Mosca, inclusi i concerti. Agli statunitensi era stato consigliato di evitare luoghi affollati, di seguire i media locali per eventuali aggiornamenti e di mantenere alta la guardia. Il Cremlino aveva reagito con disprezzo. Tre giorni prima dell'attentato in cui morirono quasi 150 persone, il presidente Vladimir Putin aveva bollato gli avvertimenti americano come un tentativo di "destabilizzare" la situazione.
Dopo l'allerta attentato, chiuso il parco Tsaritsyno
Il complesso museale di Tsaritsyno è temporaneamente chiuso. Lo hanno riferito all'agenzia russa Ria Novosti fonti delle forze dell'ordine. Al momento, l'accesso all'area del parco non consentito. Il complesso museale di Tsaritsyno si trova in uno dei parchi più visitati di Mosca, situato nella parte meridionale della capitale russa. Nato come residenza imperiale voluta dall'imperatrice Caterina II nel XVIII secolo, è oggi un museo-riserva statale. Il complesso è celebre per il suo insieme di palazzi in stile neogotico russo. L'area comprende inoltre laghi, boschi, giardini e serre storiche aperte al pubblico.