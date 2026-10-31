Trump, carovita e immigrazione al centro del voto per Congresso

AGI - Le elezioni di Midterm, di medio termine, per il rinnovo del Congresso degli Stati Uniti, rappresentano da sempre una specie di "tagliando" che il popolo americano fa dei primi due anni di mandato presidenziale. Il 3 novembre ci saranno in gioco anche le cariche locali, come i 39 nuovi governatori, tra cui quelli degli Stati di New York, California, Texas e Florida, ma il peso dell'inquilino alla Casa Bianca risulta sempre molto importante. E, forse, quest'anno lo sarà ancora di più.
I tre motivi più importanti che potrebbero incidere sul voto, secondo l'analisi dei media americani, riguardano il crollo di popolarità del presidente Donald Trump, la frustrazione degli elettori per il costo della vita e lo scontro sull'immigrazione e le politiche internazionali, a cominciare dal sostegno americano a Israele. I repubblicani detengono maggioranze risicate sia alla Camera sia al Senato.
Ecco i tre temi che stanno definendo le elezioni.
Referendum su Trump
Il presidente degli Stati Uniti si è messo al centro della scena nell'ultima fase della campagna elettorale, nonostante il minimo storico di popolarità, con comizi in programma in Florida, Iowa, Michigan e Texas e, soprattutto, in Stati di tradizione repubblicana ma che sembrano a rischio.
Dopo aver sostenuto per mesi che queste elezioni non sarebbero state un referendum su di lui, nell'ultimo mese, dopo la partecipazione alla convention di partito in Texas, Trump ha cambiato messaggio e invitato gli elettori a "fare finta" che il presidente fosse nella scheda elettorale.
Ma questa scelta, secondo alcuni analisti, potrebbe produrre l'effetto contrario e motivare elettori democratici e indipendenti a votare. I democratici sostengono che Trump abbia tradito le promesse elettorali di ridurre il costo della vita e porre fine alle guerre, come aveva detto durante la campagna presidenziale nel 2024.
Il costo della vita, prima preoccupazione degli elettori
In ogni sondaggio, da mesi, gli americani hanno indicato il costo della vita come il tema principale di questa campagna elettorale. La metà degli elettori registrati intervistati in un recente sondaggio Reuters/Ipsos ha citato il costo della vita come il fattore più importante. Nello stesso sondaggio, gli intervistati hanno indicato sanità, benzina, cibo e abitazioni come le principali spese familiari su cui i parlamentari dovrebbero concentrarsi.
Ma il principale risultato legislativo dei repubblicani è stata la proroga dei tagli fiscali, tra cui quelli ai più ricchi e alle corporation, accompagnata da una riduzione di circa mille miliardi di dollari della spesa per Medicaid, il programma pubblico di assicurazione sanitaria per gli americani a basso reddito, e per altri programmi sanitari.
Una scelta che porterà milioni di americani a pagare polizze mensili anche con un aumento del 200 per cento. Si calcola che almeno venti milioni di americani potrebbero rinunciare alla copertura sanitaria perché non possono permettersi di pagare la rata mensile.
Intanto i prezzi del carburante sono aumentati bruscamente da quando, a febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi militari contro l'Iran. Secondo l'AAA, il prezzo medio nazionale della benzina è di 4,28 dollari al gallone (3,8 litri circa), 1,20 dollari in più rispetto a un anno fa. Il prezzo medio del diesel è di 6,32 dollari al gallone, con un aumento di 2,70 dollari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Secondo i dati sui prezzi al consumo dell'Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti, nell'ultimo anno i prezzi dei generi alimentari sono aumentati dell'1,8%. I dati della Federal Housing Finance Agency mostrano invece che i prezzi delle case sono saliti del 2,1% nello stesso periodo.
Immigrazione e sicurezza al confine
I dati preliminari del Dipartimento per la Sicurezza Interna mostrano una diminuzione del 95% degli arresti di migranti al confine sud rispetto all'amministrazione dell'ex presidente Joe Biden. L'agenzia ha dichiarato che, per la prima volta in assoluto, durante l'intero anno fiscale non ci sono stati rilasci di migranti da parte della polizia di frontiera. Ma in alcuni Stati, Maine, Minnesota e Texas, ci sono stati scontri mortali con agenti federali dell'Ice, l'agenzia del controllo dell'immigrazione.
Due cittadini americani sono stati uccisi a gennaio in Minnesota, mentre in Texas e Maine due immigrati, uno dei quali con permesso di lavoro, sono stati inseguiti e uccisi dagli agenti, forse vittime di uno scambio di persona. Gli episodi hanno riacceso il dibattito sulla legittimità dell'operato di uomini che entrano in azione con il volto coperto e a volte agiscono senza seguire le norme di sicurezza a cui devono attenersi le forze dell'ordine.
In alcune aree del Paese gli elettori ispanici, che avevano dato un forte sostegno a Trump nel 2024, sembrano decisi a staccarsi dai repubblicani e a far pagare loro questa repressione indistinta che colpisce in particolare gli ispanici.
Gli altri temi in gioco
In queste elezioni di medio termine faranno la loro parte anche altri temi, dall'intelligenza artificiale con i suoi centri dati al sostegno a Israele e alla guerra con l'Iran. In Ohio, il candidato democratico al Senato Sherrod Brown ha definito il suo avversario, il senatore repubblicano Jon Husted, il volto dei centri dati, cioè di quelle infrastrutture finite al centro del dibattito politico in molte comunità a causa dell'alto costo di bollette che il loro funzionamento potrebbe comportare per i cittadini.
Nel frattempo, un gruppo elettorale del settore delle criptovalute, Defend American Jobs, ha speso oltre 46 milioni di dollari per favorire la rielezione di Husted contro Brown, ex senatore che aveva presieduto la commissione bancaria del Senato.
Le sfide in Maine e Michigan
Nella corsa al Senato in Maine, il candidato democratico Troy Jackson spera che gli elettori non dimentichino che la senatrice repubblicana Susan Collins contribuì a confermare Brett Kavanaugh alla Corte Suprema e ha appoggiato le maggiori politiche trumpiane, a cominciare dal sostegno agli agenti dell'Ice.
In Michigan, il candidato repubblicano Mike Rogers ha lasciato intendere che accetterebbe il sostegno di un comitato elettorale filoisraeliano che ha speso oltre 30 milioni di dollari per sostenere la deputata democratica Haley Stevens nelle primarie, poi perse contro il progressista Abdul El-Sayed, che ora affronterà Rogers alle elezioni generali.
Il gruppo ha già speso oltre 280 mila dollari per diffondere materiale elettorale contro El-Sayed.