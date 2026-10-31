Tragedia sfiorata in Giappone, orso sui binari fa deragliare treno

AGI – Paura in Giappone: un treno passeggeri è deragliato dopo aver investito un orso nella prefettura di Hokkaido, nel nord dell'arcipelago nipponico. L'incidente, che ha interessato un convoglio dell'operatore ferroviario locale JR Hokkaido, non ha causato feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo.
Secondo quanto riferito, il treno in transito sulla linea Soya ha effettuato una frenata d'emergenza ieri alle 22.38 ora locale (le 14.38 in Italia), dopo aver avvistato un orso sui binari. Il treno, tuttavia, non è riuscito a fermarsi in tempo e ha urtato l'animale. Sabato mattina, una squadra composta da operai e cacciatori è giunta sul posto, accertando che la carrozza di testa del convoglio era deragliata. Diverse corse per le giornate di oggi e domani sono state cancellate e l'azienda non ha fornito informazioni sulle condizioni dell'animale.
La crescita della popolazione di orsi
La popolazione di orsi bruni in Giappone è raddoppiata in trent'anni e ora si attesta intorno ai 12.000 esemplari, mentre il numero di orsi neri asiatici è aumentato sull'isola principale del Paese, Honshu, raggiungendo i 42.000 esemplari. L'aumento delle temperature ha portato a raccolti più frequenti e abbondanti di ghiande; ogni due anni, come parte del loro normale ciclo colturale, si ha un raccolto scarso e questo ha portato alcuni orsi, insieme ai loro cuccioli, a vagare in cerca di cibo nelle zone abitate dall’uomo.
L'aumento degli attacchi all'uomo
Molte aree del Giappone si trovano in stato di allerta a causa di un recente aumento degli attacchi di orsi all'uomo, un fenomeno che l'anno scorso ha fatto registrare 13 morti e oltre 100 feriti. Secondo i dati del Ministero dell'Ambiente giapponese, dall'inizio del 2026 si contano già almeno sei vittime. Gli esperti ritengono che tali attacchi siano legati a diversi fattori, tra cui lo spopolamento delle zone rurali e la scarsità di cibo nelle aree montuose.
Le misure del governo
Nel 2024 il governo ha aggiunto gli orsi all'elenco degli animali soggetti a controllo demografico, annullando la protezione che aveva contribuito a farli prosperare.
Il calo dei cacciatori
Ma le risorse rurali sono ridotte al minimo e il numero di cacciatori è meno della metà di quello del 1980: secondo le ultime statistiche disponibili, nel 2020 se ne contavano circa 220.000, per lo più sessantenni o più.
Gli abbattimenti degli ultimi anni
Così nel periodo 2023-2024 ne sono stati abbattuti più di 9.000 e oltre 4.200 tra aprile e settembre 2025, mille solo nella prefettura di Akita.
Il record di vittime nella prefettura di Akita
Nella prefettura settentrionale di Akita nel 2025 il numero di vittime è il doppio del precedente record registrato tra il 2023 e il 2024. I dati sono frammentari per alcune regioni, ma negli ultimi anni il Giappone ha registrato uno dei più alti numeri di attacchi mortali a livello globale.