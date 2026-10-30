Ucraina, gli sfollati hanno lasciato la città di Oleshky

AGI - I residenti della città ucraina occupata di Oleshky che sono voluti sfollare in zone sotto il controllo di Kiev sono già in viaggio verso Anapa, sul Mar Nero. Lo ha annunciato il capogruppo parlamentare del partito Servo del Popolo, David Arakhamia, su Telegram, ha riportato Ukrinform. "La delegazione ucraina, insieme agli sfollati di Oleshky, sè in viaggio verso ad Anapa. Da lì voleranno in Bielorussia e poi prenderanno dei pullman" per l'Ucraina, ha spiegato.
Il convoglio verso la città ucraina coordinato da Melania Trump
Il convoglio umanitario in viaggio verso Oleshky è stato coordinato dalla first lady americana Melania Trump. Lo ha annunciato Kirill Dmitriev, l'inviato del presidente russo Vladimir Putin, in un post su X, precisando che il convoglio è guidato dalla commissaria russa per gli affari umanitari Yana Lantratova e dall'ucraino Dmytro Lubinets. "L'approccio umanitario e il coordinamento trilaterale Russia-Usa-Ucraina funzionano", ha scritto Dmitriev.
Mosca, presi di mira quattro nostri siti energetici
Le forze ucraine hanno preso di mira nella notte quattro siti petroliferi russi. A riferirlo è stato il vice primo ministro russo Alexander Novak, a quanto riportato da Interfax. "Tre raffinerie petrolifere russe e un impianto chimico sono stati attaccati", ha dichiarato, "solo un sito ha riportato danni". I media ucraini hanno riferito di un raid a Novokuibyshevsk, nella regione di Samara, dove sarebbe scoppiato un incendio. Erano due settimane almeno che gli ucraini non colpivano siti energetici russi, su pressione del presidente americano, Donald Trump.
Raid russi, un morto a Kiev; 350mila senza luce a Dnipro
Nel frattempo proseguono gli attacchi russi. Una persona è morta a Kiev e circa 350.000 sono rimaste senza elettricità nella regione di Dnipro in seguito a una nuova ondata di attacchi russi nella notte. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità ucraine. La capitale è stata colpita da alcuni missili balistici che hanno provocato incendi e danni a diversi edifici. Secondo il sindaco Vitali Klitschko, nel distretto di Darnytskyi sono stati colpiti alcuni magazzini, mentre nel vicino quartiere di Dniprovskyi i detriti dei missili sono caduti nei pressi di edifici residenziali, danneggiando un negozio, diverse automobili e le finestre delle abitazioni. Nella regione di Dnipro, gli attacchi contro le infrastrutture energetiche hanno lasciato senza corrente circa 350.000 persone, secondo il governatore regionale Oleksandr Ganzha. Le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare le forniture. I nuovi bombardamenti arrivano dopo una giornata particolarmente sanguinosa, durante la quale un attacco russo contro una stazione ferroviaria di Dnipro ha provocato almeno 14 morti e altrettanti feriti. Mosca ha intensificato nelle ultime settimane i raid contro la rete energetica ucraina, prendendo di mira centrali elettriche e infrastrutture del gas in vista dell'inverno.