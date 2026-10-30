Quattro petroliere in fiamme colpite da mine a Hormuz

AGI - Le forze armate iraniane hanno annunciato che quattro petroliere sono state colpite da mine navali e hanno preso fuoco nello Stretto di Hormuz, che gli Stati Uniti sostengono di aver in gran parte bonificato. Secondo i Guardiani della Rivoluzione, tre imbarcazioni avrebbero urtato le mine mentre tentavano di attraversare una rotta non autorizzata nella parte meridionale dello Stretto, dopo aver disattivato radar e sistemi di navigazione e ignorato gli avvertimenti iraniani. L'esercito di Teheran ha successivamente riferito di un quarto tanker danneggiato e incendiato nelle stesse circostanze. Non sono state precisate le bandiere delle navi né la provenienza dei carichi.
L'agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO ha segnalato un'imbarcazione in fiamme al largo dell'Oman e una petroliera colpita da un proiettile, di cui non è stata identificata la natura. In quest'ultimo episodio non si registrano feriti. Non è ancora chiaro se le due navi siano tra le quattro che, secondo Teheran, avrebbero urtato mine navali nello Stretto di Hormuz.
Iran’s IRGC says three tankers caught fire after hitting mines in the Strait of Hormuz, as another vessel struck a mine, while US media reports Trump has been briefed on military options for Iran. Follow our LIVE coverage: https://t.co/1lSs1bVb07 https://t.co/GLuVfv9tZm— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 30, 2026
Teheran: la rotta meridionale è minata
L'Iran considera illegittimo il passaggio delle navi lungo il corridoio meridionale dello Stretto di Hormuz, vicino alle coste dell'Oman. "La rotta non autorizzata è minata e gli armatori e gli equipaggi che decidono di attraversarla lo fanno a proprio rischio e pericolo", hanno avvertito i Guardiani della Rivoluzione, invitando a non dare credito alle "assurdità diffuse sui social media dal Centcom", il comando militare americano per il Medio Oriente e l'Asia.
Lo scontro tra Iran e Stati Uniti sullo Stretto
Gli incidenti riaccendono lo scontro tra Iran e Stati Uniti sulla sicurezza di una delle rotte marittime più importanti al mondo, attraverso la quale, prima della guerra, transitava circa un quinto degli idrocarburi mondiali. Washington sostiene di aver bonificato dalle mine iraniane i principali corridoi di navigazione e di aver contribuito, dall'estate, al transito di 1,5 miliardi di barili di petrolio. Teheran contesta però questa ricostruzione e avverte che le rotte non autorizzate restano minate. "Dimostrate di aver bonificato lo Stretto di Hormuz con prove indipendenti, non con semplici dichiarazioni", ha affermato il portavoce dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Mohebi.
I Pasdaran: catturato un drone americano
In un comunicato separato, i Pasdaran hanno inoltre annunciato di aver catturato un drone da ricognizione statunitense. Secondo quanto riferito, il velivolo, identificato come un MQM-170, sarebbe stato intercettato da un'unità di guerra elettronica durante un'operazione nella parte occidentale dello Stretto di Hormuz.