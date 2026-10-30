Per chi vota Papa Leone? Le 5 volte che partecipò alle primarie Usa

AGI - Papa Leone XIV non ha partecipato in passato soltanto alle votazioni del conclave che lo ha eletto, ma anche alle elezioni americane. La Santa Sede ha confermato che il pontefice ha votato per posta alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Nato a Chicago, Robert F. Prevost risulta iscritto nelle liste elettorali di New Lenox, un sobborgo di Chicago, nell'Illinois.
La sua storia elettorale mostra una partecipazione alle primarie di entrambi i partiti, secondo i registri elettorali consultati da Cbs News e i dati dell'Illinois State Board of Elections, l'ente elettorale dello Stato. In Illinois non esiste una registrazione degli elettori per appartenenza politica, ma per votare alle primarie è necessario scegliere la scheda di uno dei due partiti. Prevost ha partecipato a un numero maggiore di primarie repubblicane rispetto a quelle democratiche.
Le ultime consultazioni primarie
L'ultima consultazione primaria alla quale ha votato è stata quella repubblicana del 2016 per la scelta del candidato alla presidenza. Ha votato l'ultima volta alle elezioni generali del 2024, anche se non è noto per quale partito abbia espresso la propria preferenza.
I registri elettorali consultati
Queste informazioni provengono dai registri elettorali di Prevost contenuti in "L2 Data", un servizio a pagamento utilizzato dalle campagne politiche, che ha accesso agli archivi individuali degli elettori forniti da ciascuno Stato. I documenti sono stati mostrati a Cbs dal consulente repubblicano Jared Small.
La partecipazione alle primarie
Prevost ha votato alle primarie repubblicane del 2012, 2014 e 2016, comprese le primarie presidenziali del 2012 e del 2016.
Le primarie democratiche
I registri di L2 Data mostrano che l'ultima volta che ha votato alle primarie democratiche risale al 2010. Aveva inoltre partecipato alle primarie presidenziali democratiche del 2008.