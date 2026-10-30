Meloni e Crosetto rendono omaggio ai 4 militari morti in Bosnia

AGI - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto si sono recati al Villaggio Difesa per rendere omaggio ai Caduti.
Le parole di Giorgia Meloni
"Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura. Quattro vite spezzate mentre servivano l'Italia. Oggi il mio pensiero è per loro e per chi li ama. Insieme al ministro Guido Crosetto, ho deposto un mazzo di rose al Circo Massimo per rendere omaggio ai nostri quattro militari che hanno perso la vita in Bosnia". Cosi' la premier Giorgia Meloni. "Abbiamo voluto che - aggiunge la premier sui social - il villaggio della Difesa, allestito in vista del 4 novembre, diventasse un luogo di raccoglimento aperto a tutti. Un luogo dove ogni italiano possa portare un fiore, lasciare un pensiero, fermarsi in silenzio. E far sentire alle famiglie dei nostri caduti la vicinanza di un'intera nazione. So che nessuna parola può colmare un'assenza cosi' grande. Ma esserci è un dovere. Stringerci a chi soffre, custodire il ricordo di chi abbiamo perso, accompagnare i feriti e i loro cari in queste ore difficili". "A chi vorrà venire al Circo Massimo, chiedo un gesto semplice: portate un fiore. In quel fiore ci saranno il vostro affetto, il vostro rispetto, il grazie dell'Italia. Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura: non vi dimenticheremo", ha concluso.
Il cordoglio di Guido Crosetto
"Oggi e' un giorno di dolore immenso. Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura. Quattro vite spezzate mentre servivano l'Italia. Quattro persone che non ci sono piu'. Quattro famiglie alle quali nessuna parola potra' restituire cio' che hanno perduto. Da padre, da marito, da cittadino e da Ministro della Difesa, sento tutto il peso di questa tragedia. Quando uomini e donne delle nostre Forze Armate perdono la vita mentre svolgono il proprio dovere, non sono soltanto le loro famiglie a essere colpite. E' tutta la nostra comunita' che perde qualcosa. E io, tutti noi della Difesa, oggi, sentiamo profondamente questa perdita. Sto andando in Bosnia, con il Capo di Stato Maggiore della Difesa per rendere omaggio ai nostri Caduti, per stare vicino ai nostri militari feriti, per accertarmi personalmente delle loro condizioni e portare loro la vicinanza tangibile e l'affetto di tutta la Difesa e del Paese". Lo scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Vorrei poter trovare le parole giuste - aggiunge - poter dare una risposta, poter alleviare almeno un po' il dolore di chi sta vivendo queste ore terribili. So che non sara' possibile. Ma ci sono momenti in cui non servono parole. Serve esserci. Guardare negli occhi le persone, stringere una mano, ascoltare, condividere il dolore ed aiutare, facendo sentire che nessuno sara' lasciato solo. Oggi anche il Villaggio della Difesa al Circo Massimo pero' dovra' cambiare significato. Non sara' piu' un luogo nel quale festeggiare le Forze Armate, ma un luogo nel quale l'Italia potra' fermarsi, ricordare Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura e stringersi idealmente alle loro famiglie e ai nostri feriti. E con loro ricordare tutti i servitori dello Stato che negli anni hanno perso la vita o sono stati feriti. La Difesa e' una famiglia. E oggi e' una famiglia ferita. Ma e' anche una famiglia che non dimentica i propri membri e che non abbandona chi soffre. A Simone, Claudio, Franco Adriano e Laura va il mio pensiero piu' profondo. Ai loro cari il mio abbraccio. Ai nostri feriti, la promessa che saremo loro vicini, come sempre. L'Italia non dimentichera'".