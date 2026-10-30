Elon Musk: 'Se vincono Democratici metteranno fine a democrazia'

AGI - Elon Musk a capo di SpaceX, Tesla e X, alleato di Donald Trump non ha risparmiato toni drammatici per mettere in guardia su quelle che considera conseguenze certe di una vittoria dei Democratici alle elezioni di medio termine. "I Democratici metteranno in atto il loro piano per mettere fine alla democrazia in America se conquisteranno il potere", ha scritto il patron di X sul suo social media, a commento di un video in cui l'ex vicepresidente Kamala Harris prefigura alcune riforme istituzionali.
In passato entusiasta sostenitore dei democratici, per sua stessa ammissione, dal 2024 è diventato grande sponsor dei repubblicani e, con alterne vicissitudini, di Donald Trump.
I contributi al Gop
Per il ciclo elettorale 2025-2026 Elon Musk, l'uomo più ricco al mondo (con un patrimonio di 940 miliardi di dollari, secondo l'ultima statistica Forbes), ha speso 366 milioni di dollari, di cui 278 milioni dal primo luglio, per sostenere i repubblicani, secondo i documenti sui finanziamenti elettorali.