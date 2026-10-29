Lavori alla Casa Bianca: l'ironia di Obama e la risposta di Trump

AGI - L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha detto che il presidente Donald Trump "ha mobilitato l'intero governo" per rispondere a una battuta che aveva fatto sulle ristrutturazioni della Casa Bianca.
La battuta di Obama ad Atlanta
Durante un comizio ad Atlanta (Georgia) in vista delle elezioni di medio termine di martedì prossimo, Obama ha ironizzato sulla rabbia suscitata in Trump dalla sua affermazione di sabato scorso, secondo cui quest'ultimo avrebbe arredato la Casa Bianca "come se Saddam Hussein avesse aperto una Cheesecake Factory", una famosa catena di ristoranti dallo stile barocco.
"Il presidente non si è nemmeno arrabbiato per il paragone con Saddam Hussein. Quella parte non lo ha infastidito. Ma si è arrabbiato moltissimo per la Cheesecake Factory. Si è sentito profondamente offeso", ha sostenuto Obama tra le sue risate e quelle del pubblico.
La replica di Trump
Dal canto suo Trump ha continuato a difendere i lavori di ristrutturazione che sta portando avanti alla Casa Bianca. Durante un comizio repubblicano a Chillicothe, nel centro-sud dell'Ohio, il tycoon ha giustificato i lavori assicurando che la residenza presidenziale presentava problemi di manutenzione. "Non si può avere una Casa Bianca con pietre crepate e rotte, giunti difettosi, vernice in cattivo stato, sporcizia ovunque e pietre in cattivo stato", ha detto, aggiungendo che i lavori non sono ancora terminati.