L'annuncio di Trump: 'Presto un incontro Putin-Zelensky'

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky sarà organizzato "molto presto". Il capo della Casa Bianca si è detto fiducioso sulla possibilità di compiere progressi nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina, entrata ormai nel suo quinto anno.
"Verrà organizzato un incontro molto presto e credo che si possano fare notevoli progressi", ha affermato Trump ai giornalisti, mentre la sua amministrazione intensifica gli sforzi diplomatici per arrivare a una soluzione del conflitto.
Un possibile vertice a novembre negli Emirati Arabi Uniti
Domenica scorsa Zelensky aveva annunciato che un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia si sarebbe svolto a novembre, con l'obiettivo di rilanciare i negoziati di pace, da tempo in una situazione di stallo. Anche il Cremlino aveva precedentemente fatto riferimento alla possibilità di un vertice tra i tre Paesi negli Emirati Arabi Uniti nel corso dello stesso mese.
Restano tuttavia diversi ostacoli sul percorso diplomatico. Putin, che ha ordinato l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022, ha finora respinto l'ipotesi di colloqui diretti con Zelensky e ha ribadito l'intenzione di Mosca di conquistare i territori dell'Ucraina orientale ancora fuori dal controllo russo.
Trump, tornato alla Casa Bianca nel gennaio 2025 promettendo di porre fine alla guerra in appena 24 ore, non è finora riuscito a ottenere una svolta diplomatica. Oltre un anno di negoziati promossi dagli Stati Uniti non ha prodotto un accordo, mentre il conflitto continua a provocare vittime. Negli ultimi giorni il presidente americano ha nuovamente rivolto la propria attenzione a Mosca, rivendicando quella che ha descritto come un'intesa per la vendita di gasolio russo, con l'obiettivo di contribuire a ridurre i prezzi energetici aumentati durante la guerra con l'Iran.
Trump annuncia lo stop alle norme di Biden sul metano
Sul fronte energetico interno, il presidente americano ha inoltre annunciato martedì un piano per eliminare le normative sulle emissioni di metano introdotte durante l'amministrazione del suo predecessore, Joe Biden. Una decisione che la Casa Bianca giustifica con la necessità di ridurre i costi per i produttori di petrolio e gas.
"Stasera pongo ufficialmente fine alle costose e inutili normative di Biden sul metano, per far risparmiare denaro ai consumatori e ai produttori di energia", ha dichiarato Trump durante un comizio elettorale a Lubbock, in Texas. Secondo Trump, l'eliminazione delle norme consentirà risparmi per 45 miliardi di dollari, favorirà lo sfruttamento di ingenti quantità di gas naturale in Texas e permetterà di produrre ulteriori 210 milioni di barili di petrolio.