Il piano della Ue contro i rischi legati ai cambiamenti climatici

AGI - La Commissione europea ha presentato un nuovo quadro normativo sulla resilienza climatica, con l'obiettivo di rafforzare la capacità dell'Europa di anticipare, prevenire e affrontare i rischi legati ai cambiamenti climatici. La proposta prevede che gli Stati membri integrino misure di adattamento nei propri piani nazionali, utilizzando uno scenario comune che considera un aumento della temperatura globale di 3 gradi centigradi entro il 2100.
"Le attuali evidenze scientifiche indicano che il mondo si sta avviando verso un aumento della temperatura di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali entro il 2030, di 2 gradi entro il 2050 e di 3 gradi entro il 2100", si legge nella comunicazione della Commissione europea.
Clima, Bruxelles propone piani nazionali contro i rischi climatici
La proposta della Commissione prevede un obbligo di pianificazione per gli Stati membri, chiamati a elaborare piani strategici nazionali sulla resilienza climatica. I nuovi strumenti consentirebbero di riunire gli obblighi previsti dalle diverse normative europee in un unico piano, con l'obiettivo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi.
Agli Stati membri sarebbe comunque garantita flessibilità nazionale e territoriale. Ciascun Paese potrebbe scegliere le soluzioni più adatte ai propri rischi, alle proprie caratteristiche e priorità, tenendo conto anche delle differenze regionali. La traiettoria di riscaldamento globale condivisa servirebbe come riferimento comune per valutare i rischi climatici e pianificare gli interventi nei diversi settori economici e nelle infrastrutture.
Danni per 200 miliardi di euro in quattro anni
La Commissione europea sottolinea anche le conseguenze economiche dei cambiamenti climatici. "Le ragioni economiche a favore di un intervento sono convincenti: si stima che, nel periodo 2022-2025, le perdite economiche causate dai danni climatici ammontino a circa 200 miliardi di euro, ovvero 50 miliardi di euro all'anno", specifica Bruxelles. Il documento evidenzia inoltre il ruolo delle imprese nel rafforzamento della resilienza europea. Secondo la Commissione, l'adattamento delle infrastrutture e dell'economia alle future condizioni climatiche richiederà investimenti per circa 70 miliardi di euro all'anno.
Secondo le stime dell'esecutivo europeo, il ritorno degli investimenti nell'adattamento climatico può superare di oltre dieci volte il loro valore, grazie alle perdite e ai danni che potrebbero essere evitati. Il mercato globale delle soluzioni per l'adattamento climatico potrebbe inoltre raggiungere i 3.500 miliardi di euro entro il 2050.
"Ciò rappresenta un'opportunità significativa per le imprese europee, che potranno innovare, prosperare e affermarsi come leader tecnologiche nelle soluzioni per la resilienza climatica", sottolinea la Commissione. Il nuovo quadro normativo punta quindi a rafforzare la capacità di adattamento dell'Unione europea, favorendo al tempo stesso gli investimenti e lo sviluppo di nuove tecnologie.
Una piattaforma europea per mappare i rischi climatici
La proposta prevede anche nuovi strumenti digitali per aiutare autorità pubbliche, imprese e comunità locali a individuare e gestire i rischi climatici. Una piattaforma online europea per la resilienza climatica comprenderà diversi servizi, tra cui l'European Climate Viewer, sviluppato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). Lo strumento metterà a disposizione una mappa interattiva dei rischi climatici previsti in Europa, consentendo di visualizzare le possibili conseguenze dei cambiamenti climatici sui diversi territori. Attraverso l'iniziativa Destination Earth, la Commissione punta inoltre a integrare capacità di supercalcolo per migliorare l'analisi e la rappresentazione degli scenari climatici.
Tra gli strumenti previsti figura anche il Navigator of Climate Resilience Tools, sviluppato dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). Il servizio aiuterà gli utenti a individuare gli strumenti più adatti alle proprie esigenze in base all'ubicazione geografica, al settore di attività e agli specifici rischi climatici da affrontare. Il Solutions Explorer presenterà invece soluzioni pratiche di adattamento già sviluppate e sperimentate nell'ambito della Missione dell'Unione europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici. L'obiettivo complessivo è mettere a disposizione strumenti scientifici e operativi per aiutare amministrazioni, imprese e cittadini a prepararsi agli effetti di un clima sempre più caldo e caratterizzato da fenomeni meteorologici estremi.