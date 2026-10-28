Flavio Bolsonaro verso l'Ecuador. Usa gli concedono il visto

AGI - Flavio Bolsonaro, sconfitto domenica al ballottaggio presidenziale da Luiz Inácio Lula da Silva, ha lasciato il Brasile insieme alla famiglia, attraversando il confine con l'Argentina e imbarcandosi successivamente su un aereo privato diretto in Ecuador. Lo ha confermato mercoledì il governo argentino, dopo una giornata di indiscrezioni e smentite sulla fuga del figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, sul quale grava un divieto giudiziario di espatrio.
Secondo un comunicato pubblicato su X dalla Direzione nazionale delle migrazioni argentina, Bolsonaro, la moglie e le due figlie sono entrati nel Paese martedì sera con "documenti di viaggio validi e senza alcun impedimento legale". La famiglia si è quindi imbarcata su un volo privato operato dalla compagnia Baires Fly S.A., con destinazione dichiarata Guayaquil, in Ecuador.
La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo.— Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026
Il volo privato partito dall'Argentina verso l'Ecuador
L'aereo è decollato poco dopo la mezzanotte dall'aeroporto di Puerto Iguazú, nella provincia argentina di Misiones, al confine con il Brasile, secondo i dati del sito di monitoraggio dei voli Flightradar. Non è ancora chiaro se Guayaquil rappresenti la destinazione finale del viaggio. Secondo il portale argentino Infobae, la città ecuadoriana sarebbe soltanto uno scalo per il rifornimento di carburante prima di proseguire verso gli Stati Uniti, lungo una rotta che eviterebbe lo spazio aereo brasiliano.
Martedì alcuni media statunitensi, citando fonti anonime, avevano già riferito che Bolsonaro fosse arrivato negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato americano ha intanto annunciato che concederà un visto al candidato sconfitto e ai suoi familiari.
Il divieto di espatrio imposto dalla Corte suprema brasiliana
La partenza del senatore arriva nonostante un provvedimento del giudice Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunale Federale brasiliano, che gli aveva vietato di lasciare il Paese e ordinato di consegnare i passaporti nell'ambito di un'inchiesta per presunto riciclaggio di denaro.
Bolsonaro non si è presentato entro il termine stabilito per consegnare i documenti alle autorità federali. I suoi passaporti sono stati successivamente annullati, mentre la polizia brasiliana ha avviato accertamenti per ricostruire le modalità con cui il senatore avrebbe attraversato il confine. Le autorità argentine avevano inizialmente smentito il suo ingresso nel Paese, affermando di non avere registrazioni ufficiali della sua presenza. La successiva comunicazione della Direzione nazionale delle migrazioni ha però confermato il transito della famiglia attraverso il territorio argentino.
Bolsonaro non riconosce la sconfitta contro Lula
Il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro non ha ancora riconosciuto la sconfitta elettorale subita nel ballottaggio di domenica contro il presidente uscente Lula, contestando la regolarità del voto. La vicenda rischia di alimentare ulteriormente le tensioni politiche in Brasile e quelle diplomatiche con l'Argentina del presidente Javier Milei, alleato politico della famiglia Bolsonaro.