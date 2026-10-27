“Bolsonaro ha lasciato il Brasile ed è in volo verso gli Usa'

AGI - I passaporti di Flavio Bolsonaro, senatore di destra sconfitto alle presidenziali brasiliane, sono stati annullati. Ed è giallo su dove si trovi il figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro. "E' in fuga dal Brasile diretto negli Stati Uniti", rivelano alcuni media in attesa di conferme ufficiali. Il 45enne figlio dell'ex presidente Jair avrebbe eluso i controlli di polizia riusciendo ad entrare in Argentina per poi scappare negli Usa.
I passaporti di Bolsonaro sono stati annullati
"I passaporti di Flavio Bolsonaro sono stati annullati", ha dichiarato una fonte anonima di polizia aggiungendo che "non esiste alcuna registrazione formale dell’uscita di Flavio Bolsonaro dal Paese".
Bolsonaro sarebbe fuggito dal Brasile e sarebbe in volo verso gli Stati Uniti dopo aver perso le elezioni presidenziali di domenica contro il presidente uscente di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva. Lo scrive il 'Guardian', che cita un articolo del sito di notizie 'Metrópoles'.
"In fuga verso gli Stati Uniti"
"L'aereo è in volo", riporta Metrópoles, senza specificare il luogo di partenza. Bolsonaro non si vedeva da lunedì e non ha rispettato la scadenza di martedì mattina per consegnare il passaporto alla polizia federale, alimentando le voci di una sua possibile fuga dal Brasile dopo la sconfitta di domenica.
Secondo un articolo del quotidiano brasiliano 'O Globo', durante un incontro con amici e avvocati lunedì, il candidato sconfitto "avrebbe fatto capire di temere di essere arrestato". La (presunta) fuga negli Usa di Bolsonaro è stata confermata anche da fonti citate dalla Reuters.
In silenzio da oltre 24 ore
L’ultimo intervento pubblico di Bolsonaro risale a ieri pomeriggio, quando in un video sui social ha affermato di aver ricevuto il divieto di lasciare il Brasile e l’ordine di consegnare i passaporti. Sconfitto dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva, il senatore della destra brasiliana si è rifiutato di riconoscere la sconfitta.
Secondo Bolsonaro, il provvedimento è legato a una dichiarazione del fratello Eduardo, che vive negli Stati Uniti e, due giorni prima delle elezioni, aveva detto in un podcast americano: "Se mio fratello non vince, sono favorevole al fatto che lasci il Paese". La polizia brasiliana indaga su Flavio Bolsonaro per corruzione in relazione al finanziamento di "Dark Horse", il film biografico sul padre Jair, agli arresti domiciliari per aver complottato un golpe. Il senatore perderà l’immunità parlamentare alla scadenza del mandato, a gennaio.
" A bordo di un jet privato"
Il sito di notizie argentino 'Infobae' ha riferito che lunedì sera sarebbe fuggito in Argentina, dove avrebbe dovuto imbarcarsi su un jet privato a Puerto Iguazú diretto negli Stati Uniti, ma l'aereo non è decollato.
Bolsonaro, che non ha ancora ammesso la sconfitta contro Luiz Inácio Lula da Silva, ha pubblicato lunedì un video in cui, commentando la revoca del suo passaporto, ha affermato: "Non ho mai pensato di lasciare il Paese".
Il quotidiano brasiliano 'Folha de S. Paulo' ha riportato che, secondo quanto riferito, alcuni alleati della cerchia ristretta della famiglia Bolsonaro avrebbero confermato la sua partenza per l'Argentina e la sua intenzione di proseguire da lì verso gli Stati Uniti. Poiché non risulta che abbia attraversato alcun posto di controllo immigrazione regolare in Brasile, la polizia federale sta cercando di accertare presso le autorità argentine se esista qualche registrazione del suo ingresso nel Paese. Il canale argentino 'Todo Noticias' ha riferito che il senatore avrebbe attraversato a piedi il confine con l'Argentina, rinunciando all'idea di imbarcarsi sull'aereo non appena si è diffusa la notizia dei suoi spostamenti.